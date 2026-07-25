Аутоиммунные болезни могли появиться из-за чумы: ученые обнаружили неожиданную связь

Генетические изменения, произошедшие сотни лет назад, по-прежнему действуют и помогают человеку противостоять опасным инфекциям. Но есть большой нюанс.

Аутоиммунные заболевания, от которых сегодня страдают миллионы людей, могут быть своеобразной "платой" за выживание человечества во время пандемии Черной смерти почти 700 лет назад.

К такому выводу пришли генетики, исследующие влияние чумы на эволюцию человеческого организма, пишет Telex. Как сообщили исследователи, во время пандемии бубонной чумы в XIV веке, унесшей жизни около половины населения Европы, Северной Африки и Ближнего Востока, преимущество получили люди с определенным вариантом гена ERAP2. Именно он повышал шансы победить смертельную болезнь примерно на 40%.

Как работает ген ERAP2

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По данным ученых, ген ERAP2 отвечает за выработку белка, который помогает иммунной системе распознавать возбудителей болезней. Он "разрезает" белки патогенов на более мелкие фрагменты, благодаря чему иммунитет быстрее реагирует на инфекцию.

В то же время существует менее эффективный вариант этого гена, из-за которого вырабатывается более слабый белок. Люди, являвшиеся его носителями, оказались значительно более уязвимыми к бактерии, вызывающей чуму, поэтому чаще умирали. В результате "защитная" версия ERAP2 стала гораздо более распространенной среди последующих поколений.

Почему защита от чумы обернулась новой проблемой

Спустя столетия учёные выяснили, что именно этот вариант гена, который когда-то помог человечеству пережить одну из самых страшных пандемий в истории, сегодня связан с повышенным риском развития аутоиммунных заболеваний.

В частности, он считается одним из факторов риска возникновения болезни Крона, а также ряда других патологий, при которых иммунная система начинает атаковать собственные ткани организма.

По мнению исследователей, объяснение довольно простое: слишком активная иммунная система, которая эффективно борется с инфекциями, в то же время чаще "ошибается" и начинает атаковать здоровые клетки.

Ген помог и во время пандемии COVID-19

Ученые отметили, что эволюционное преимущество ERAP2 проявилось не только во время распространения чумы. Исследования последних лет показали, что носители "защитного" варианта этого гена имели значительно более низкий риск тяжелого течения или смерти от COVID-19.

Это свидетельствует о том, что генетические изменения, возникшие сотни лет назад, до сих пор действуют и помогают человеку противостоять опасным инфекциям.

Черная смерть изменила человечество

Учёные также обратили внимание на ещё одно неожиданное последствие пандемии XIV века. Поскольку среди выживших преобладали физически более крепкие и здоровые люди, в последующие поколения передавались более устойчивые генетические особенности.

По данным исследований, доля людей, доживавших до 70 лет, после пандемии выросла примерно с 10% до 20%. Хотя средняя продолжительность жизни тогда оставалась очень низкой, общее состояние здоровья населения в долгосрочной перспективе улучшилось.

По мнению исследователей, история гена ERAP2 является ярким примером того, как эволюция помогает человечеству выживать во время смертоносных эпидемий, но в то же время может оставлять генетические "компромиссы", последствия которых ощущаются даже спустя многие века.

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Как сообщал УНИАН, ранее стало известно о прорыве в лечении артрита. В частности, ученые заявили о важном открытии в этой области. Они обнаружили природное соединение, разрушающее белок, провоцирующий развитие болезни.

Ранее сообщалось, что новое исследование выявило ещё одну причину, из-за которой у человека появляются седые волосы.

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