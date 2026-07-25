Названы 7 продуктов, в которых белка еще больше, чем в яйцах

Такие продукты, как арахисовая паста, чёрная фасоль, консервированный тунец, миндаль и т. п., содержат ещё больше белка, чем яйца.

Если вы хотите питаться правильно, то в вашем рационе обязательно должен быть белок. Яйца считаются одним из лучших его источников. Однако существуют продукты, которые содержат еще больше белка. Об этом пишет Verywell Health в статье, содержание которой проверила диетолог Элизабет Барнс.

Как отмечается в материале, согласно данным Министерства сельского хозяйства США, одно крупное яйцо содержит 6,3 грамма белка и 72 калории.

В то же время такие продукты, как арахисовая паста, чёрная фасоль, консервированный тунец, миндаль и т. д., содержат ещё больше белка. В издании подробно рассказали о каждом из них.

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1. Арахисовая паста

Арахисовая паста – это кремообразная паста с высоким содержанием белка. Как свидетельствуют данные Министерства сельского хозяйства США, в стандартной порции продукта, составляющей 2 столовые ложки, содержится от 7 до 8 г белка.

Её можно добавлять к фруктам или овсянке. При покупке арахисовой пасты в издании советуют проверять пищевую ценность и список ингредиентов, ведь некоторые её разновидности могут содержать добавленный сахар.

2. Чёрная фасоль

В половине стакана консервированной черной фасоли – 7 г белка. Помимо него, как сообщает Медицинский центр Университета Рочестера, в продукте содержатся клетчатка, магний, железо и калий.

Авторы подчеркивают необходимость обращать внимание на содержание соли в консервированной черной фасоли перед покупкой. Часто она содержит от 440 мг до 1058 мг натрия на полстакана продукта.

3. Консервированный тунец

85 г консервированного тунца содержат 16,2 г белка. Отмечается, что этот продукт также является хорошим источником белка, железа, магния, цинка и витаминов группы В. Кроме того, тунец пополнит организм омега-3 жирными кислотами, которые поддерживают здоровье сердца.

В издании подчеркнули, что некоторым людям, особенно беременным женщинам, следует ограничить потребление консервированного белого тунца из-за повышенного содержания ртути. Консервированный светлый тунец и тунец скипджек обычно содержат меньше ртути.

4. Неразбавленное молоко

В одном стакане цельного молока содержится 8 г белка, а также 290 мг кальция.

"Вам не нужно выпивать сразу стакан молока ради белка. Даже добавление молока в кофе или поливание им порции цельнозерновых хлопьев может помочь вам начать день с дополнительного количества белка", – отмечают в издании.

5. Миндаль

Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, 1/4 стакана миндаля содержит 6,4 г белка. Кроме того, в нём много клетчатки, витамина Е и мононенасыщенных жиров, которые поддерживают здоровье сердца, особенно если им заменить продукты, содержащие насыщенные жиры.

"Съешьте горсть миндаля в качестве перекуса или добавьте эти орехи в салат или йогурт, чтобы получить дополнительный белок", – советуют авторы.

6. Твёрдый тофу

85 г тофу содержит 7–8 г белка.

"Вы можете использовать твёрдый тофу в качестве альтернативы животным белкам. Попробуйте добавлять его в жареные блюда и салаты вместо курицы или говядины", – предлагают в издании.

7. Тыквенные семечки

В 1/4 стакана тыквенных семечек – 10 г белка. Также они содержат магний, цинк и клетчатку.

"Клетчатка и магний помогают поддерживать здоровье сердца. Чтобы получить дополнительную клетчатку, выбирайте неочищенные тыквенные семечки", – пояснили авторы.

Ранее УНИАН писал, что полезнее на завтрак – яйца или овсянка. Отмечалось, что оба продукта ценны. А что выбрать – зависит от конкретных целей. Если вы стараетесь контролировать вес – яйца будут лучшим вариантом, ведь они низкокалорийны и содержат много белка. В дни, когда вы тренируетесь перед завтраком, лучше употреблять овсянку, в которой есть углеводы.

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