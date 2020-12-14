Аутоиммунитет может объяснить, как вирус наносит такой широкомасштабный и непредсказуемый вред.

Ученые обнаружили больше свидетельств относительно того, что коронавирусная болезнь имеет признаки респираторного заболевания, но относится к аутоиммунному.

Аутоиммунные болезни - это болезни, при которых иммунитет организма мобилизуется не против постороннего соединения, вируса или антигена, а против клеток собственного организма, пишет УП.

В течение пандемии врачи замечали, что у многих людей, инфицированных коронавирусом, развивается миокардит - воспаление сердца, которое может нанести длительный вред и привести к смерти.

Даже среди людей, которые болеют COVID-19 легко или бессимптомно, эксперты нашли доказательства воспаление сердца, пишет медицинский обозреватель Elemental.

Июльское исследование, опубликованное в JAMA Cardiology, показало, что 60% пациентов с коронавирусной болезнью имели активный миокардит через два месяца после инфекции.

Примечательно, что исследование показало, что это воспаление было столь же распространенным как среди людей, болевших дома, так и среди тех, кто нуждался в госпитализации.

"Мы все еще ставим под сомнение, почему мы видим это воспаление в сердце. Одна из гипотез заключается в том, что в процессе есть аутоиммунный процесс. По-видимому, COVID-19 разделяет аналогичный воспалительный иммунный ответ с аутоиммунными и аутоиммунными состояниями", - отмечает доктор медицины, почетный профессор инфекционных заболеваний и вакцинации в Школе общественного здравоохранения в Беркли Джон Шварцберг.

По его словам, аутоиммунная гипотеза утверждает, что SARS-CoV-2 заставляет иммунную систему неправильно определить что-то в клетках сердца как опасное. Эта ложная идентификация приводит к воспалению.

Шварцберг добавляет, что эта теория - лишь одно из нескольких возможных объяснений. Наличие воспаления, даже если оно продолжается после уничтожения вируса, само по себе не является показателем аутоиммунного заболевания, говорит он.

Читайте такжеNature: Ученые выяснили, как долго действует прививка от COVID-19

Но другие исследователи доказывали, что COVID-19 часто управляется аутоиммунными процессами.

Авторы недавнего исследования в Journal of Immunology выкладывают доказательства того, что SARS-CoV-2 может вызвать ложную атаку иммунной системы организма на собственные клетки и ткани в сердце, мозге и других местах.

Они считают, что аутоиммунитет может объяснить, как вирус наносит такой широкомасштабный и непредсказуемый вред. Понимание этих аутоиммунных процессов может быть ключом к предотвращению этого вреда и спасению жизни.

Эксперты утверждают, что реакция иммунной системы на SARS-CoV-2 может изменить мозговую деятельность таким образом, что нарушает сон и бодрствование.

В октябре исследования Nature Immunology изучили активность иммунных клеток и антител среди людей с тяжелым течением COVID-19. Они обнаружили некоторое сходство с аутоиммунными заболеваниями.

"Мы наблюдали тот самый тип В-клеточной активности, который мы наблюдаем при вспышках волчанки, а также подобную активность антител", - говорит доктор медицинских наук, соавтор исследования и директор Центра иммунологии человека Лоуанса при Университете Эмори Игнасио Санц.

Он также исследовал иммунную систему людей с Long COVID-19; там он снова видит сходство с аутоиммунными состояниями.

Санц говорит, что вполне возможно, что описанные им явления являются просто показателями агрессивного иммунного ответа на вирус.

Он считает, что по крайней мере в подгруппе пациентов элементы аутоиммунитета сильно связаны с развитием тяжелого течения COVID-19.

Коронавирус может заставить иммунную систему человека ошибочно атаковать собственные клетки и ткани частично из-за процесса, который биологи называют "молекулярной имитацией".

"Существует ряд сходств между аминокислотными последовательностями белков (коронавируса) и белками человека", - объясняет доктор медицинских наук Тимоти Айзенгле.

Эти сходства между белками могут запутать иммунную систему и заставить ее атаковать собственные здоровые клетки; у некоторых людей эта атака может продолжаться даже после уничтожения настоящих клеток вируса.

Аутоиммунитет может объяснить, почему сильная иммунная реакция на вирус, которая включает выработку нейтрализующих коронавирус антител не всегда коррелирует с легким течением COVID-19.

Возможно, у некоторых пациентов иммунный ответ, предназначенный для устранения вируса, в конечном итоге атакует здоровые клетки.

Эти аутоиммунные явления могут также объяснить, почему миокардит и другие формы воспаления или побочные эффекты проявляются через недели или месяцы после того, как человек якобы выздоровел от коронавирусной инфекции.

Если окажется, что коронавирус действительно аутоиммунное заболевание, то это позволит ученым добавлять также и препараты, которые применяются в этой группе болезней.

Санц из университета Эмори заявляет, что иммунодепрессивные препараты, в том числе те, которые еще не были опробованы в людей с COVID-19, могут оказаться полезными. "Но я думаю, что пользу получат лишь некоторые пациенты", – говорит он.

Читайте такжеВ США сделали первую прививку от коронавируса

Санц подчеркивает, что COVID-19 является разнородной болезнью.

Это по-разному влияет на разных людей. Вне вакцины вряд ли существует панацея или одна категория лечения, которая работает для всех.

Вместе с тем Санц говорит, что лучшее понимание аутоиммунных аспектов заболевания в сочетании с более широким внедрением средств, которые смягчают иммунитет, может помочь улучшить результаты лечения пациентов как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. "Я думаю, что аутоиммунитет является частью истории. Это не вся история", - добавляет Санц.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН