Граждан сперва обзванивали, однако те на разговоры соглашались неохотно.

Жители села Большая Омеляна Ривненской области отказывались общаться с медиками, которые собирали информацию о местных детях до 5 лет в связи со вспышкой полиомиелита в одной из семей.

О поведении селян в Facebook рассказал главный санврач области Роман Сафронов.

Он отметил, что граждан сначала обзванивали, однако те на разговоры соглашались неохотно. После этого было решено отправили из области бригаду специалистов в саму терробщину, чтобы собрать всю необходимую для преодоления вспышки полиомиелита информацию.

Кроме того, медики должны были осмотреть детей на месте на признаки ОРВИ и коронавируса. Сафронов ссылается на местного активиста Сергея Ковальчука, который стал свидетелем странной реакции местного населения на приезд медиков.

Читайте такжеЛяшко: опасность штамма "Дельта" видят все, кроме "ковидиотов и антивакцинальщиков""Что у нас было? Закрытые перед носом ворота, побег по огородам, отпускание во двор собак, словом, извините, что оскорбляю патриотические чувства ,– цивилизацию во всей красе", – пишет Сафронов.

Санврач отметил, что встречу с представителями власти местные жители также игнорировали и закрывали свои дома от специалистов из области: "В лечебное учреждение не приходим на встречу, в сельсовет – тоже, домой не пускаем, потому что сломать собственную картину мира – вот что реально страшно. Даже в интернете лень найти информацию об одной из самых безопасных вакцин, используемых от страшной болезни, лучше постить котиков в сети, чем переживать риски для собственного ребенка".

Вспышка полиомиелита в семье на Ривненщине

В начале октября в Украине подтвердили случай паралича у 1,5-летнего ребенка из Ривненской области. Болезнь вызвана дериватом вакцинного штамма полиовирусов 2 типа (Sabin 2). Родители сознательно отказывались от прививок из-за религиозных убеждений.

Впоследствии стало известно, что в семье заболело еще шестеро детей.

Власти сообщили, что в регионе непривитых от полиомиелита детей не будут пускать в учебные заведения.

Что такое полиомиелит?

Полиомиелит - это острое заразное инфекционное заболевание, которое поражает нервную систему и может привести к параличу. Полиовирус передается через воздух, немытые руки и пищевые продукты, а также бытовым путем. Большинство больных - дети в возрасте до 5 лет.

Против полиомиелита разработана эффективная вакцина, которую вводят ребенку в первый год жизни. Существует два вида вакцин: с ослабленным и с мертвым вирусом. Благодаря вакцинации полиомиелит практически не встречается в развитых странах.

Автор: Яна Ставская