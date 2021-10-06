Первые симптомы проявились 1 сентября, уже 3 сентября ребенок попал в больницу с симптомами пареза нижних конечностей.

В Украине зафиксировали и подтвердили случай паралича, который был зафиксирован у 1,5-летнего ребенка из Ривненской области.

Как проинформировали в Министерстве здравоохранения, болезнь вызвана дериватом вакцинного штамма полиовирусов 2 типа (Sabin 2).

В Минздраве отметили, что родители сознательно отказались от прививок, предусмотренных медицинскими стандартами, из-за религиозных убеждений.

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"Первые симптомы проявились 1 сентября, уже 3 сентября ребенок попал в больницу с симптомами пареза нижних конечностей. Система здравоохранения и эпидемиологического надзора сразу сработала по протоколу и международным стандартам: случай зарегистрировали как подозрение на полио — острый вялый паралич и обеспечили необходимое обследование и наблюдение для выяснения обстоятельств. В области уже работает команда эпидемиологов и вирусологов Национального центра общественного здоровья Минздрава Украины, областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины. Они осуществляют первоочередные работы по реагированию на эпидугрозу: поиск контактных лиц, сбор и анализы их биоматериалов, детальное изучение обстоятельств дела", - детализировали в министерстве.

*** Полиомиелит - это острое инфекционное заболевание. Полиовирус распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего через грязные руки, зараженную пищу и воду.

Заболеть полиомиелитом может каждый невакцинированный ребенок и взрослый. Но наиболее восприимчивы к вирусу полиомиелита дети в возрасте до пяти лет. Поэтому первую прививку дети получают в первые месяцы жизни.

Симптомы: в большинстве случаев болезнь сначала протекает незаметно, что ухудшает шансы больного на выздоровление, затем появляются признаки, которые носят разный характер, что зависит от формы вируса. Инкубационный период болезни составляет 2-35 суток, чаще 7-14 суток.

Классифицируют такие виды болезни: с поражением центральной нервной системы (ЦНС) и без ее поражения. Стоит отметить, что даже нетипичный полиомиелит (без поражения ЦНС) способен сильно навредить больному.

Все они несут существенную угрозу для непривитого человека и вызывают необратимые процессы, которые могут привести к смерти пациента.

С ноября 2020 года продолжается вспышка полиомиелита в Таджикистане, в настоящее время проводятся дополнительные туры иммунизации всего детского населения. Продолжает регистрироваться циркуляция дикого вируса полиомиелита в Афганистане и Пакистане.

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Автор: Леся Лещенко