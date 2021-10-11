Будут прививать всех в возрасте до 5 лет.

В Ривненской области началась массовая вакцинация против полиомиелита.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Прививать будут детей в возрасте до 5 лет. Вакцинировать должны как полностью непривитых, так и тех, у кого уже есть прививки.

Начали вакцинацию с села Великая Омеляна, где произошла вспышка: охватить местных сельских детей планируют за две недели. Следующие три месяца будут прививать детей во всей области.

"В течение 14 дней мы должны максимально охватить население до 5 лет прививками. Не менее 95% от общего количества. Это очень опасная инфекция, и никаких отказов нельзя сейчас допускать", - рассказал и.о. генерального директора Ривненского центра контроля и профилактики заболеваний Роман Сафонов.

В селе, где произошла вспышка, на анализы также взяли воду и стоки, ведь через них тоже можно заразиться.

Вспышка полиомиелита в семье на Ривненщине

В начале октября в Украине подтвердили случай паралича у 1,5-летнего ребенка из Ривненской области. Болезнь вызвана дериватом вакцинного штамма полиовирусов 2 типа (Sabin 2). Родители сознательно отказывались от прививок из-за религиозных убеждений.

Впоследствии стало известно, что в семье заболело еще шестеро детей.

Власти сообщили, что в регионе непривитых от полиомиелита детей не будут пускать в учебные заведения.

Что такое полиомиелит?

Полиомиелит - это острое заразное инфекционное заболевание, которое поражает нервную систему и может привести к параличу. Полиовирус передается через воздух, немытые руки и пищевые продукты, а также бытовым путем. Большинство больных - дети в возрасте до 5 лет.

Против полиомиелита разработана эффективная вакцина, которую вводят ребенку в первый год жизни. Существует два вида вакцин: с ослабленным и с мертвым вирусом. Благодаря вакцинации полиомиелит практически не встречается в развитых странах.

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Автор: Катерина Комолова