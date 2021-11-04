Полиомиелит очень заразен и может приводить к параличу.

6 октября в Украине был зафиксирован случай заболевания полиомиелитом у ребенка у родителей-антивакцинаторов. В ноябре стало известно о ещё пяти случаях болезни в Закарпатской области. Полиомиелит быстро распространяется по региону среди невакцинированных семей.

Эта смертельно опасная болезнь практически искоренена в нашей стране благодаря повсеместной прививке. Инфекцией чаще всего заражаются дети, поэтому каждому родителю нужно знать симптомы полиомиелита и его профилактику.

Что такое полиомиелит?

Полиомиелит – это острое заразное инфекционное заболевание, которое поражает нервную систему и может привести к параличу. Полиовирус передается через воздух, немытые руки и продукты питания, а также бытовым путем. Большинство болеющих – дети до 5 лет.

Против полиомиелита разработана эффективная вакцина, которую вводят ребенку в первый год жизни. Существует два вида вакцин – с ослабленным и с мертвым вирусом. Благодаря вакцинации полиомиелит практически не встречается в развитых странах.

Полиомиелит: симптомы болезни

Около 70% зараженных полиомиелитом болеют бессимптомно, что усложняет диагностику. Симптомы полиомиелита начальной стадии напоминают грипп:

высокая температура;

боль в горле;

усталость;

боль в животе;

тошнота и рвота;

мышечные боли.

Такие симптомы длятся от 3 до 7 дней и исчезают. Начинается поражение нервной системы. В дальнейшем полиомиелит в зависимости от формы заболевания может развиваться по-разному.

Абортивный менингит характеризуется энтероколитом, токсикозом, ангиной. Менингеальная форма по симптомам напоминает менингит. Паралитический полиомиелит может привести к судорогам и параличу мышц, что заканчивается инвалидностью.

Полиомиелит: лечение и прогноз

Читайте такжеCOVID-сертификаты с одной дозой вакцины стали доступны на Android: как получитьПолиомиелит требует обязательной госпитализации. Больному назначают постельный режим, обезболивающие и тепловые процедуры. Также применяется комплексное восстановительное лечение.

Легкие формы полиомиелита без поражения нервной системы проходят бесследно. При паралитическом полиомиелите функции организма не всегда восстанавливаются. Переболевший паралитической формой может получить инвалидность.

Полиомиелит: профилактика

Единственный способ профилактики от полиомиелита – вакцинация. Детей вакцинируют начиная с 3 месяца жизни. Последующие прививки проводятся в 18, 20 месяцев и в 14 лет.

Автор: Екатерина Пулатова