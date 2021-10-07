Медики не берутся прогнозировать, сможет ли в дальнейшем ребенок ходить.

На Ривненщине в семье, где полиомиелит парализовал младенца, заболели еще шестеро детей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Ривненской областной детской больнице.

По словам заведующей неврологическим отделением Лилии Зорук, полуторагодовалую девочку после трех недель лечения уже выписали из больницы, однако у нее паралич ножек. Ребенка ждет длительная реабилитация. Медики не берутся прогнозировать, сможет ли в дальнейшем девочка ходить.

"Полиовирус вызвал у ребенка парез сначала одной ножки, затем - другой. Та конечность, где позже началось заболевание, лучше восстанавливается. Ребенок нуждается в длительном восстановительном лечении", - подчеркнула невролог областной детской больницы.

Семья девочки живет вблизи Ривне в селе Большая Омеляна. Сейчас здесь работает специальная комиссия Министерства здравоохранения, поскольку проверка контактных лиц показала, что в семье вспышка полиомиелита. Родители воспитывают еще 9 детей, принадлежат к протестантам, поэтому отказались от всех обязательных прививок.

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"У шести детей этой семьи обнаружен аналогичный штамм полиовируса второго типа. По состоянию на сейчас они сейчас чувствуют себя здоровыми", - отметил главный санитарный врач Ривненской области Роман Сафонов.

В селе Большая Омеляна эпидемиологи обследуют широкий круг контактов этой семьи. В частности, отбирают пробы у одноклассников детей из многодетной семьи, где произошло возгорание.

"Дети из многодетной семьи, где заболел младенец, школу не посещают. Сейчас они находятся дома", - добавил Сафонов.

Как сообщал УНИАН, в Украине зафиксировали и подтвердили случай паралича, который был зафиксирован у 1,5-летнего ребенка из Ривненской области.

Справка УНИАН. Полиомиелит - инфекционная болезнь, которая поражает нервную систему. Каждый из двухсот, кто переболел, остается парализованным на всю жизнь. Наиболее уязвимыми являются дети до 5 лет.

Первые симптомы болезни - это лихорадка, усталость, головная боль и слабость в мышцах. За считанные часы может появиться паралич, чаще всего поражающий ноги. Каждый десятый умирает от удушья.

Последний раз в Украине фиксировали заболевание полиомиелитом в 2015 году.

Автор: Владимир Стахно