В связи с выявлением случаев заболевания с 11 по 22 октября в Ривненской области врачи проведут неотложный тур вакцинации детей в возрасте до 5 лет включительно.

В Ривненской области непривитых от полиомиелита детей не будут допускать в учебные заведения.

Такое решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи с выявлением случаев полиомиелита в регионе, сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Согласно решению комиссии, с 11 по 22 октября врачи проведут неотложный "нулевой" тур вакцинации детей до 5 лет включительно на территории области. Следующие три раунда иммунизации продлятся в течение 90 дней, вакцинацией планируют охватить всех детей до 5 лет в Ривненской области.

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Детей будут прививать независимо от ранее проведенной вакцинации.

Кроме того, непривитых детей не будут допускать к обучению. Для таких детей будут обеспечены другие формы обучения.

Как заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, уровень иммунизации детей от полиомиелита в Украине является недостаточным, ведь лишь 53% малышей в возрасте до года получили плановые прививки в 2021 году.

"Учитывая случай заболевания полиомиелитом, теперь необходимо осуществить дополнительный тур и вакцинировать всех детей региона, чтобы защитить детей от инфицирования. К тому же имеем результаты от ВОЗ, которые идентифицируют это, как вспышку, и вирус имеет связь с вирусами афганско-пакистанского происхождения, которые сейчас циркулируют в Таджикистане", – добавил Кузин.

В Минздраве также отметили, что низкий уровень вакцинации детей от полиомиелита наблюдается в таких областях: в Херсонской - 40,7%, в Ивано-Франковской — 42,2%, Закарпатской — 43,1%, Запорожской — 46,2%, Харьковской — 46,5%, в Одесской и Киевской областях — по 47,5%. В Черновицкой и Львовской — по 48,5%, в Ривненской — 48,9%.

При этом в министерстве отметили, что в Украине есть достаточное количество эффективных вакцин от полиомиелита, которые закуплены за средства государственного бюджета.

Как сообщал УНИАН, 6 октября подтвердили случай паралича вследствие заболевания полиомиелитом у 1,5-летнего ребенка из Ривненской области. Позже стало известно, что в семье, где полиомиелит парализовал младенца, заболели еще шестеро детей.

Справка УНИАН.

Полиомиелит - инфекционная болезнь, поражающая нервную систему. Каждый из двухсот, кто переболел, остается парализованным на всю жизнь. Наиболее уязвимыми являются дети до 5 лет. Поэтому первую прививку дети получают в первые месяцы жизни.

Полиовирус распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего через грязные руки, зараженную пищу и воду.

Первые симптомы болезни - лихорадка, усталость, головная боль и слабость в мышцах. За считанные часы может появиться паралич, чаще всего поражает ноги. Каждый десятый умирает от удушья.

Заболеть полиомиелитом может каждый невакцинированный ребенок и взрослый.

Последний раз в Украине полиомиелит фиксировали в 2015 году.

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Автор: Анна Нагорная