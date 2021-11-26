За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в Киеве, Запорожской и Днепропетровской областях.

В Украине за сутки выявили 15 936 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1394 ребенка и 303 медработника.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки были госпитализированы 3208 человек; зафиксировано 608 летальных случаев; выздоровели 24 569 человек.

Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 93 059 (в частности методом ПЦР - 45 617, методом ИФА - 9 141); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 38 301.

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За все время пандемии в Украине

заболели - 3 400 340 человек;

выздоровели - 2 877 021 человек;

летальных исходов - 84 149;

проведено ПЦР-тестирований - 15 746 389.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1438), Запорожской (1075), Днепропетровской (1022), Донецкой (970) и Полтавской (953) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 1438 случаев;

Винницкая область - 860 случаев;

Волынская область - 589 случаев;

Днепропетровская область - 1022 случая;

Донецкая область - 970 случаев;

Житомирская область - 446 случаев;

Закарпатская область - 498 случаев;

Запорожская область - 1075 случаев;

Ивано-Франковская область – 313 случаев;

Киевская область - 714 случаев;

Кировоградская область - 182 случая;

Луганская область - 182 случая;

Львовская область - 850 случаев;

Николаевская область - 475 случаев;

Одесская область - 832 случая;

Полтавская область - 953 случая;

Ровенская область - 611 случаев;

Сумская область - 688 случаев;

Тернопольская область - 363 случая;

Харьковская область - 590 случаев;

Херсонская область - 289 случаев;

Хмельницкая область - 681 случай;

Черкасская область - 548 случаев;

Черновицкая область - 261 случай;

Черниговская область - 506 случаев.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, с начала вакцинальной кампании привито 13 млн 000 тыс. 634 человека, из них получили одну дозу – 13 млн 000 тыс. 632 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 млн 225 тыс. 182.

В частности, за сутки вакцинировано 286 тыс. 121 человека: одну дозу получили 86 тыс. 299, полностью иммунизированы – 199 тыс. 822.

Всего с начала вакцинации от COVID-19 в Украине сделано 23 млн 225 тыс. 814 прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Авторы: Ирина Погорелая, Светлана Закелова