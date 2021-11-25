Ляшко уточнил, что переговоры с компаниями-производителями уже проведены и это лекарство забронировано для Украины.

Украина купит наиболее эффективное лекарство для борьбы с COVID-19.

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

"Правительство приняло постановление, которое позволит приобрести Украине наиболее эффективное лекарство для борьбы с COVID-19. Поэтому в случае получения успешных результатов клинических испытаний мы будем готовы приобрести "Молнупиравир" и "Ритонавир" для лечения больных COVID-19", - сказал министр, сообщает ТСН.

Ляшко уточнил, что переговоры с компаниями-производителями уже проведены и это лекарство уже забронировано для Украины.

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Как сообщал УНИАН, 19 ноября Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило применение препарата Lagevrio ("Молнупиравир") для лечения COVID-19. "Агентство пришло к выводу, что Lagevrio (Молнупиравир) можно использовать для лечения взрослых с COVID-19 с риском развития тяжелого заболевания", - сказано в сообщении на сайте ЕМА.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Ирина Погорелая