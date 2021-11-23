По состоянию на 23 ноября более 10 млн украинцев уже завершили иммунизацию от COVID-19.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий не исключает, что до конца года от COVID-19 может быть вакцинировано 60% населения Украины.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Если мы не будем снижать темпы вакцинации, которые есть на сегодняшний день (а это, в среднем, около 300 тысяч вакцинаций в сутки)... то с такими темпами, как говорит Министерство здравоохранения, до конца года мы можем выйти на 60% вакцинированных (граждан Украины - УНИАН)", - отметил Радуцкий.

Также он добавил, что сейчас Минздрав разрабатывает систему, чтобы лица с повышенным риском осложнений от COVID-19, в частности, пожилые люди и с хроническими заболеваниями, еще в этом году смогли привиться третьей, бустерной, дозой вакцины.

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Как сообщал УНИАН, по данным Минздрава, по состоянию на 23 ноября более 10 млн украинцев уже завершили иммунизацию от COVID-19.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Таня Поляковская