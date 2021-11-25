В Министерстве здравоохранения назвали критерии, согласно которым происходит госпитализация больных коронавирусом.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. В частности, согласно протоколу лечения взрослых пациентов с COVID-19, могут определяться следующие степени тяжести болезни:
- легкая степень;
- средняя степень;
- тяжелое течение.
"Сейчас на стационарное лечение госпитализируют пациентов средней тяжести и тяжелых больных", - отмечается в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в Украине за сутки выявили 16 943 новых случая COVID-19. В частности, заболели 1451 ребенок и 304 медработника. Также за сутки было госпитализировано 3404 человека; зафиксировано 628 летальных случаев; выздоровели 26 811 человек.
Читайте такжеВ Украине зафиксировали самый заразный вариант штамма "Дельта"88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированные и не имели ни одной дозы антикоронавирусной вакцины, отметили в Минздраве.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
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