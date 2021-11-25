Сейчас в Украине на стационарное лечение госпитализируют пациентов средней тяжести и тяжелых больных.

В Министерстве здравоохранения назвали критерии, согласно которым происходит госпитализация больных коронавирусом.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. В частности, согласно протоколу лечения взрослых пациентов с COVID-19, могут определяться следующие степени тяжести болезни:

легкая степень;

средняя степень;

тяжелое течение.

"Сейчас на стационарное лечение госпитализируют пациентов средней тяжести и тяжелых больных", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Украине за сутки выявили 16 943 новых случая COVID-19. В частности, заболели 1451 ребенок и 304 медработника. Также за сутки было госпитализировано 3404 человека; зафиксировано 628 летальных случаев; выздоровели 26 811 человек.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Ирина Погорелая