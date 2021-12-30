Секретарь СНБО Алексей Данилов добавил, что вакцинация может предотвратить возникновение новой волны заболевания.

Новая волна COVID-19 из-за распространения штамма "Омикрон"в Украине неизменно ожидается в феврале.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге после сегодняшнего заседания Совбеза.

"Что касается "Омикрона": мы пока не меняем своих прогнозов. Мы ожидаем, что волна дойдет до нас в феврале. Все это будет в зависимости от количества тех лиц, которые на сегодня, на эти праздники, будут находиться за пределами нашей страны. Именно оттуда (из-за границы - УНИАН) они могут его к нам заносить", - сказал Данилов.

Он уточнил, что 80% людей, у которых обнаружили заражение штаммом "Омикрон", находились за границей.

Читайте такжеГоре-рекордсмен: украинец получил более 15 доз COVID-вакцины совета вознаграждения (видео)Данилов добавил, что вакцинация может предотвратить возникновение новой волны заболевания.

"Президент довольно жестко ставил вопрос министру здравоохранения (Виктору Ляшко), как можно обеспечить уровень вакцинации (который у нас составлял 300 тысяч в день, а на сегодня уменьшается до 120-150 тыс.), - вернуть на уровень 300 тыс. и это наше общее задание для того, чтобы люди вакцинировались", - подчеркнул Данилов.

"Омикрон" в Украине - что известно

14 декабря Данилов предположил, что в феврале в Украине снова повысится уровень заболеваемости COVID-19.

18 декабря министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил об обнаружении в Украине первого случая инфицирования штаммом коронавируса"Омикрон".

21 декабря заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что пациент, у которого первого в Украине обнаружили "Омикрон", был вакцинирован и уже имеет отрицательный ПЦР-тест.

Читайте такжеВ Украине две области попали в "оранжевую" зону эпидопасностиОн призвал украинцев не медлить с прививками, в том числе и с введением бустерной дозы вакцины, чтобы избежать возникновения очередной волны коронавирусной болезни.

По состоянию на 29 декабря в Украине было зафиксировано шесть случаев инфицирования"Омикроном".

30 декабря стало известно, что на Житомирщине обнаружили два случая штамма коронавируса"Омикрон" у женщин, прибывших из Италии.

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