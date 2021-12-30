"Омикрон" обнаружили у 41-летней и 62-летней женщин. Они не были привиты против COVID-19.

На Житомирщине обнаружили два случая штамма коронавируса "Омикрон" у женщин, прибывших из Италии.

Об этом сообщает Житомирский областной лабораторный центр МЗ Украины.

Отмечается, что 30 декабря вирусологическая лаборатория указанного центра подтвердила два случая инфицирования в Житомире и Бердичеве штаммом SARS-CoV-2 "Омикрон" путем выявления мутаций, которые характерны для данного штамма.

"С целью подтверждения полученных результатов биоматериал будет отправлен в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья для проведения полногеномного секвенирования", - говорится в сообщении.

Читайте такжеЗеленский ответил на петицию об отмене обязательной COVID-вакцинации для ряда работниковВ частности, штамм "Омикрон" обнаружили у 41-летней и 62-летней женщин, которые недавно вернулся из Италии. Обе больные не были привиты против COVID-19.

Специалисты проводят эпидемиологическое расследование этих случаев.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в Украине уже зафиксированы 6 случаев заражения новым штаммом коронавирусной болезни "Омикрон".

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