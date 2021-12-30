Госпитализаций и смертей среди пациентов с этим штаммом значительно меньше, отмечают ученые.

Первое крупное исследование данных о смертности среди пациентов с "Омикроном", свидетельствует о более низкой летальности штамма.

Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

Исследователи Национального института инфекционных заболеваний в ЮАР и Университета Претории, изучающие ситуацию с распространением коронавирус в Южной Африке, наблюдали за пациентами, которые были госпитализированы в провинции Гаутенг, первоначальном эпицентре вспышки "Омикрона".

Читайте такжеВ Британии пациентов с "Омикроном" выписывают из больницы через 3 дняОни обнаружили, что во время волны "Омикрона" умерло 4,5% пациентов. До того как этот вариант стал распространенным, летальность была на уровне 21,3%.

Средний возраст для госпитализации во время этой волны был значительно ниже (39 против 49), что, вероятно, помогло уменьшить количество смертей.

В Великобритании, где выше, чем в ЮАР, уровень вакцинации населения, уровень смертности тоже упал. Сейчас умирает 1 человек из 833. Максимум, который фиксировали, - 1 человек из 30.

Исследование также показало, что пациентов с "Омикроном" выписывают из больниц значительно быстрее (в среднем за 4 дня, во время предыдущих волн - в среднем за 8,8 дня).

Также меньшее количество пациентов с "Омикроном" нуждалось в интенсивной терапии (1% против 4,3%) и кислородной поддержке (45% против 99,5% во время предыдущих волн). Читайте такжеГреция и Франция ужесточают ограничения из-за штамма "Омикрон" (фоторепортаж, видео)

Ученые отметили, что значительное количество тех, кто переболел или получил прививку, помогло изменить клиническую картину вируса. Впрочем, они не исключают, что этот вариант по своей сути был менее тяжелым.

Исследователи говорят, что если такие же результаты будут фиксировать во всем мире, это положит конец эпидемии и знаменует переход к фазе эндемии.

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