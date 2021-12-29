Новый штамм выявили у двух жителей Киева и двух жителей Киевской области, а также по одному случаю подтвердили в образцах из Днепра и Львова.

В Украине уже зафиксированы 6 случаев заражения новым штаммом коронавирусной болезни "Омикрон".

Об этом заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин сообщил в социальной сети Facebook.

"Выявлены пять новых случаев заражения коронавирусом штамма "Омикрон", всего было зафиксировано уже шесть случаев указанного штамма. Первый случай подтвердили еще 18 декабря в Главной референс-лаборатории ЦОС. Пять новых - в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского", - сообщил Кузин.

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По его словам, в целом новый штамм выявили у двух жителей Киева и двух жителей Киевской области, а также по одному случаю подтвердили в образцах из Днепра и Львова.

"Три человека с подтвержденными случаями вернулись из-за границы (находились в Германии, Польше и Объединенных Арабских Эмиратах)", - добавил Кузин.

По его словам, сейчас продолжается эпидемиологическое расследование новых случаев и обследование контактных лиц.

Он напомнил, что эффективными профилактическими мерами против любых штаммов коронавируса, в частности "Омикрона", остаются использование защитных масок, соблюдение дистанции и регулярное мытье рук.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о выявлении в Украине первого случая инфицирования штаммом коронавируса "Омикрон".

21 декабря заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что пациент, у которого первого в Украине обнаружили "Омикрон", был вакцинирован и уже имеет отрицательный ПЦР-тест.

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