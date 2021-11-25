Британские ученые считают его наиболее контагиозным среди всех.

Впервые в Украине, в Днепре, обнаружили штамм коронавируса "Дельта" AY.4.2. Этот вариант штамма, который впервые зафиксировали в Британии летом этого года, по данным британских ученых, имеет самый высокий уровень контагиозности (то есть скорости инфицирования) из всех вариантов вируса SARS-CoV-2.

Так, согласно данным проведенных в начале ноября исследований, в Украине до сих пор преобладает "материнский" штамм "Дельта", так называемый "индийский" – он обнаружен у 60% образцов, которые взяли у больных. Об этом сообщает Институт молекулярной биологии и генетики.

"В остальных исследуемых образцах обнаружено 9 различных вариантов этого штамма. Среди них есть Дельта AY.4, который, как уже доказали британские ученые, имеет повышенный уровень контагиозности по сравнению с "материнским" индийским штаммом. Ученые ИМБГ обнаружили Дельта AY.4 штамм в 8 исследуемых образцах", - говорится в сообщении Института.

Читайте такжеУченые выявили новый штамм коронавируса с 32 мутациями, который может быть более устойчивым к вакцинам - СМИПо данным ученых, больше всего этой мутацией поражена Волынь.

"Важно подчеркнуть: и сам индийский "материнский" штамм, и его мутированные варианты имеют очень высокий уровень контагиозности по сравнению с уханским штаммом SARS-CoV-2, пришедшим в свет в декабре 2019 г. из Китая, и британским Альфа, который вызвал предыдущую волну заболевания в Украине и мире", - сообщают в Институте.

Отметим, по данным министра здравоохранения Виктора Ляшко в Украине сохраняется высокий риск повторной вспышки заболевания на коронавирус. Так, за минувшие сутки, 24 ноября, в Украине выявили 16 943 новых случая COVID-19.

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Автор: Екатерина Малюга