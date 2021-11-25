За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в Киеве, Запорожской и Львовской областях.

В Украине за сутки обнаружили 16 943 новых случая COVID-19. В частности, заболели 1451 ребенок и 304 медработника.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки были госпитализированы 3404 человека; зафиксировано 628 летальных случаев; выздоровели 26 811 человек.

Кроме этого, проведено тестирований за сутки – 102 899 (в частности методом ПЦР – 52 316, методом ИФА-10 092); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 40 491.

Читайте такжеВакцинация детей от коронавируса в Украине: иммунолог рассказал, когда прививки будут делать без осмотра врачаЗа все время пандемии в Украине

заболели - 3 384 404 человека;

выздоровели - 2 852 452 человека;

летальных исходов - 83 541;

проведено ПЦР-тестирований - 15 700 772.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1688), Запорожской (1066), Львовской (1048), Полтавской (967) и Донецкой (924) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 1688 случаев;

Винницкая область - 810 случаев;

Волынская область - 492 случая;

Днепропетровская область - 893 случая;

Донецкая область - 924 случая;

Житомирская область - 707 случаев;

Закарпатская область - 671 случай;

Запорожская область - 1066 случаев;

Ивано-Франковская область – 638 случаев;

Киевская область - 719 случаев;

Кировоградская область - 191 случай;

Луганская область - 258 случаев;

Львовская область - 1048 случаев;

Николаевская область - 442 случая;

Одесская область - 644 случая;

Полтавская область - 967 случаев;

Ровенская область - 659 случаев;

Сумская область - 534 случая;

Тернопольская область - 339 случаев;

Харьковская область - 728 случаев;

Херсонская область - 284 случая;

Хмельницкая область - 778 случаев;

Черкасская область - 523 случая;

Черновицкая область - 235 случаев;

Черниговская область - 705 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинация от коронавируса в Украине

От коронавирусной болезни вчера прививки получили более 275,3 тыс. украинцев. Об этом в Facebook информирует Минздрав.

В частности, одна доза введена 82 тыс. 501 человеку, полностью иммунизированы – 192 тыс. 818 человек.

С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 13 млн 083 тыс. 135 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины – 10 млн 418 тыс. лиц.

88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины, отметили в Минздраве.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Прививки делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и американской Moderna.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Вас также могут заинтересовать новости

Авторы: Ирина Погорелая, Виктория Токарева