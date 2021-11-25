В Украине за сутки обнаружили 16 943 новых случая COVID-19. В частности, заболели 1451 ребенок и 304 медработника.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки были госпитализированы 3404 человека; зафиксировано 628 летальных случаев; выздоровели 26 811 человек.
Кроме этого, проведено тестирований за сутки – 102 899 (в частности методом ПЦР – 52 316, методом ИФА-10 092); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 40 491.
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- заболели - 3 384 404 человека;
- выздоровели - 2 852 452 человека;
- летальных исходов - 83 541;
- проведено ПЦР-тестирований - 15 700 772.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1688), Запорожской (1066), Львовской (1048), Полтавской (967) и Донецкой (924) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 1688 случаев;
Винницкая область - 810 случаев;
Волынская область - 492 случая;
Днепропетровская область - 893 случая;
Донецкая область - 924 случая;
Житомирская область - 707 случаев;
Закарпатская область - 671 случай;
Запорожская область - 1066 случаев;
Ивано-Франковская область – 638 случаев;
Киевская область - 719 случаев;
Кировоградская область - 191 случай;
Луганская область - 258 случаев;
Львовская область - 1048 случаев;
Николаевская область - 442 случая;
Одесская область - 644 случая;
Полтавская область - 967 случаев;
Ровенская область - 659 случаев;
Сумская область - 534 случая;
Тернопольская область - 339 случаев;
Харьковская область - 728 случаев;
Херсонская область - 284 случая;
Хмельницкая область - 778 случаев;
Черкасская область - 523 случая;
Черновицкая область - 235 случаев;
Черниговская область - 705 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Вакцинация от коронавируса в Украине
От коронавирусной болезни вчера прививки получили более 275,3 тыс. украинцев. Об этом в Facebook информирует Минздрав.
В частности, одна доза введена 82 тыс. 501 человеку, полностью иммунизированы – 192 тыс. 818 человек.
С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 13 млн 083 тыс. 135 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины – 10 млн 418 тыс. лиц.
88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины, отметили в Минздраве.
Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.
Прививки делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и американской Moderna.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
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