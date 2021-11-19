Ученые не исключают, что этот вариант "Дельты" может быть наиболее заразным.

В Одесской области и еще семи регионах Украины впервые зарегистрировали новый подтип штамма коронавируса "Дельта".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил руководитель государственного учреждения "Одесский областной Центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" Виталий Гончаров.

По его словам, этот вариант "Дельты", кроме Одесской области, выявлен в Львовской, Волинской, Херсонской, Закарпатской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ривненской областях.

Он отметил, что о свойствах нового подтипа известно немного, но ученые Института генетики Лондонского университета выяснили: он как минимум на 10-15% заразнее, чем "привычная" "Дельта".

"Не исключено, что этот подтип может быть наиболее заразным среди всех вариаций коронавируса", - сказал Гончаров.

По его словам, эпидемическая ситуация с COVID-19 остается сложной. За октябрь в Одесской области зарегистрировали более 40 тыс. больных и 780 летальных исходов.

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"Штамм "Дельта" себя оправдал в отношении своих более агрессивных свойств. В результате значительной контагиозности штамма уменьшилась продолжительность инкубационного периода - с 14 до 3-5 дней. Значительно возрос показатель летальности. Это следствие тяжелого клинического течения заболевания, нуждающегося в госпитализации и кислородной терапии. Страдают люди всех возрастов", - сказал Гончаров.

По его данным, за последнюю неделю, по сравнению с предыдущей, общий уровень заболеваемости снизился на 15%, и снижение наблюдается во всех возрастных группах. Однако показатель летальности вырос на 4%.

Значительно превышен показатель летальности в Ананьевском, Арцизском, Кодымском, Саратском районах и городах Белгород-Днестровский и Одесса.

Средний возраст умерших в результате осложнений COVID-19 составляет 60 лет.

Коронавирус в Украине

Как сообщал УНИАН, в Украине за минувшие сутки выявили свыше 20 тыс. новых подтвержденных случаев COVID-19, госпитализированы более 3,6 тыс. человек, скончались от осложнений болезни 725 человек.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Лариса Козовая