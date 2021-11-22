Украинцы уже более месяца делают более 1,6 млн прививок за неделю.

Риск повторной вспышки заболевания коронавирусом в Украине все еще очень высокий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

"Украине удалось пройти пик заболеваемости самой тяжелой волны без введения общенационального локдауна", - сказал министр.

Однако, по его словам, расслабляться еще рано, нужно увеличивать процент вакцинированных украинцев и придерживаться противоэпидемических норм.

"Европа пылает по второму кругу, поэтому риск повторной вспышки в Украине все еще очень высок. В частности, горит Германия, Польша, Франция, Нидерланды", - подчеркнул глава Минздрава.

Также он сообщил, что Украина уже более четырех недель удерживает темпы вакцинации от COVID-19 на уровне 1 миллион 600 тысяч прививок за неделю.

"На этой неделе было сделано 1 миллион 718 тысяч прививок. Больше всего, в пересчете на 100 тыс. населения, вакцинировали за неделю город Киев, Киевская, Ривненская, Днепропетровская и Черкасская области", - сказал министр.

Среди аутсайдеров, по словам Ляшко, снова Закарпатская область.

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Коронавирус в Украине

Как сообщал УНИАН, в Украине за сутки 21 ноября обнаружено 7 тыс. 464 больных COVID-19, в частности, заболели 579 детей и 74 медработника.

С коронавирусной болезнью госпитализированы 2 тыс. 501 человек, умерли – 326, выздоровели – 10 тыс. 540 человек. За сутки было сделано 37 тыс. 163 тестирования.

Наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в Днепропетровской (864), Николаевской (655), Одесской (451), Запорожской (446) и Донецкой (402) областях.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Леся Лещенко