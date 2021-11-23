Сейчас в Украине доступны для прививки против коронавируса четыре вакцины.

Министерство здравоохранения продлило контракт с компанией Pfizer на поставку вакцины от COVID-19 на 2022-2023 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

"В течение этого времени Украина будет получать по 25 млн доз вакцин ежегодно. Вакцина будет использоваться для проведения дополнительных прививок в случае соответствующих рекомендаций НТГЭИ (Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике – УНИАН) ", - сказал министр.

Он также напомнил, что разрешено совмещать мРНК-вакцины. "Если первая доза AstraZeneca, то для второй можно использовать уже мРНК-вакцину, то есть Moderna или Pfizer. Смешивание других типов вакцин сейчас не предусмотрено. То есть после Coronavac уколоть Moderna или Pfizer пока не рекомендуется. Отдельно отмечу, что лица, получившие две дозы вакцины по смешанной схеме, считаются полностью иммунизированными и могут получить сертификат о вакцинации", - пояснил глава Минздрава.

Сейчас в Украине доступны для прививки против коронавируса четыре вакцины: AstraZeneca, CoronVac от Sinovac Biotech, Comirnaty от Pfizer-BioNTech и Moderna.

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Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в Украине зафиксировано 12 тыс. 729 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Также за минувшие сутки госпитализированы 2 тыс. 055 человек, скончались от осложнений болезни – 720.

За все время пандемии в Украине заболели 3 млн 353 тыс. 136 человек, выздоровели – 2 млн 796 тыс. 597, умерли – 82 тыс. 318. Медики провели 15 млн 595 тыс. 737 ПЦР-тестов.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Леся Лещенко