Это позволит оперативно взаимодействовать и вести переговоры с мировыми производителями по поставке лекарственных средств с высокой эффективностью.

Кабинет министров расширил перечень медикаментов, которые применяются для лечения COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято во время заседания правительства.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, это позволит оперативно взаимодействовать и вести переговоры с мировыми производителями по поставке лекарственных средств с высокой эффективностью, и которые находятся на финальных стадиях исследования.

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"Ведь когда препараты выходят на рынок, производители как правило уже имеют договоренности на поставки лекарств в другие страны, что обуславливает определенный дефицит. Мы нацелены на то, чтобы наши граждане были среди первых, кто будет иметь доступ к инновационным и эффективным лекарственным средствам", - отметил Шмыгаль.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабмин принял решение об освобождении от НДС ввозимого в Украину оборудования для изготовления вакцин и лекарственных средств, необходимых для лечения COVID-19.

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Автор: Леся Лещенко