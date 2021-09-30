За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в Харьковской, Львовской и Днепропетровской областях.

В Украине за сутки обнаружили 11 757 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1054 ребенка и 242 медработника.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки были госпитализированы 2556 человек; зафиксировано 194 летальных случаев; выздоровели 3839 человек.

Кроме этого, за сутки проведено тестирований - 93 356 (в частности методом ПЦР - 46 604, методом ИФА - 10 626); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 36 126.

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Напомним, вчера в Украине выявили 9666 случаев заболевания коронавирусом, умерли 217 человек.

За все время пандемии в Украине

заболели - 2 423 379 человек;

выздоровели - 2 255 191 человек;

летальных исходов - 56 274;

проведено ПЦР-тестирований - 12 829 867.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1087), Львовской (927), Днепропетровской (926), Одесской (752) и Донецкой (739) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 563 случая;

Винницкая область - 208 случаев;

Волынская область - 276 случаев;

Днепропетровская область – 926 случаев;

Донецкая область - 739 случаев;

Житомирская область - 560 случаев;

Закарпатская область - 97 случаев;

Запорожская область - 632 случая;

Ивано-Франковская область – 368 случаев;

Киевская область - 291 случай;

Кировоградская область - 79 случаев;

Луганская область - 387 случаев;

Львовская область - 927 случаев;

Николаевская область - 227 случаев;

Одесская область - 752 случая;

Полтавская область - 240 случаев;

Ровенская область - 422 случая;

Сумская область - 455 случаев;

Тернопольская область - 434 случая;

Харьковская область - 1 087 случаев;

Херсонская область - 429 случаев;

Хмельницкая область - 483 случая;

Черкасская область - 283 случая;

Черновицкая область - 455 случаев;

Черниговская область - 437 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Более 7 млн украинцев уже получили по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19. Об этом Министерство здравоохранения сообщает в Facebook.

Вчера 126 тыс. 003 человек получили прививки, из них одну дозу – 73 тыс. 816, полностью иммунизированы – 52 тыс. 187.

В течение суток работали 915 мобильных бригад, 3 тыс. 029 прививочных пунктов и 348 центров вакцинации.

С начала кампании по вакцинации против COVID-19 привито 7 млн 000 тыс. 533 человек, получившие две дозы вакцины и полностью иммунизированы - 5 млн 617 тыс. 457 человек.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Прививки делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech и AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее.

Авторы: Ирина Погорелая, Виктория Токарева