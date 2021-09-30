В Украине за сутки обнаружили 11 757 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1054 ребенка и 242 медработника.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки были госпитализированы 2556 человек; зафиксировано 194 летальных случаев; выздоровели 3839 человек.
Кроме этого, за сутки проведено тестирований - 93 356 (в частности методом ПЦР - 46 604, методом ИФА - 10 626); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 36 126.
Читайте такжеОбязательная COVID-вакцинация: Ляшко рассказал детали в списки лиц, которых обяжут делать прививки
Напомним, вчера в Украине выявили 9666 случаев заболевания коронавирусом, умерли 217 человек.
За все время пандемии в Украине
- заболели - 2 423 379 человек;
- выздоровели - 2 255 191 человек;
- летальных исходов - 56 274;
- проведено ПЦР-тестирований - 12 829 867.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1087), Львовской (927), Днепропетровской (926), Одесской (752) и Донецкой (739) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 563 случая;
Винницкая область - 208 случаев;
Волынская область - 276 случаев;
Днепропетровская область – 926 случаев;
Донецкая область - 739 случаев;
Житомирская область - 560 случаев;
Закарпатская область - 97 случаев;
Запорожская область - 632 случая;
Ивано-Франковская область – 368 случаев;
Киевская область - 291 случай;
Кировоградская область - 79 случаев;
Луганская область - 387 случаев;
Львовская область - 927 случаев;
Николаевская область - 227 случаев;
Одесская область - 752 случая;
Полтавская область - 240 случаев;
Ровенская область - 422 случая;
Сумская область - 455 случаев;
Тернопольская область - 434 случая;
Харьковская область - 1 087 случаев;
Херсонская область - 429 случаев;
Хмельницкая область - 483 случая;
Черкасская область - 283 случая;
Черновицкая область - 455 случаев;
Черниговская область - 437 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Вакцинация от коронавируса в Украине
Более 7 млн украинцев уже получили по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19. Об этом Министерство здравоохранения сообщает в Facebook.
Вчера 126 тыс. 003 человек получили прививки, из них одну дозу – 73 тыс. 816, полностью иммунизированы – 52 тыс. 187.
В течение суток работали 915 мобильных бригад, 3 тыс. 029 прививочных пунктов и 348 центров вакцинации.
С начала кампании по вакцинации против COVID-19 привито 7 млн 000 тыс. 533 человек, получившие две дозы вакцины и полностью иммунизированы - 5 млн 617 тыс. 457 человек.
Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.
Прививки делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech и AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее.