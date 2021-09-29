Партию препарата Pfizer изъяли из-за подозрений на нарушение температурного режима хранения.

Министерство здравоохранения Украины решило утилизировать крупную партию вакцины от коронавируса из-за вероятного нарушения условий хранения.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, придется уничтожить 34 тысяч доз препарата от компании Pfizer.

"Раньше была информация, что при транспортировке вакцины Pfizer был нарушен холодовой режим. Мы эту вакцину забрали и начали расследование. Она хранится на складе. У нас не было четких доказательств, что температурный режим действительно был нарушен", - говорит министр.

Читайте такжеВ Израиле уничтожат 80 тысяч доз вакцины Pfizer за $1,8 миллионаЛяшко добавил, что по этому поводу между поставщиком и логистом уже начался судебный процесс.

Кроме того, в октябре истекает срок 1,7 тысячи доз вакцины от AstraZeneca. Ее планируют использовать до 30 сентября.

По словам Ляшко, в целом в Украине нет проблем с остатками неиспользованных вакцин. Поэтому правительство не планирует их передавать или перепродавать другим странам.

Напомним, в июле СМИ заявили о грубом нарушении условий "холодовой цепи" при транспортировке вакцины Comirnaty в Харькове. Минздрав тогда изъял "испорченную" партию и начал проверку.

Однако Ляшко не уточнил, является ли утилизируемые дозы вакциной из Харькова.

Автор: Станислав Кожемякин