В Украине за сутки обнаружили 9666 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 953 ребенка и 204 медработника.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки были госпитализированы 2855 человек; зафиксировано 217 летальных случаев; выздоровели 3281 человек.
Кроме этого, за сутки проведено тестирований - 92 829 (в частности методом ПЦР - 42 132, методом ИФА - 10 973); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 39 724.
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За все время пандемии в Украине
- заболели - 2 411 622 человека;
- выздоровели - 2 251 352 человека;
- летальных исходов - 56 080;
- проведено ПЦР-тестирований - 12 783 263.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (976), Днепропетровской (787), Донецкой (699), Одесской (662) и Запорожской (592) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 583 случая;
Винницкая область - 200 случаев;
Волынская область - 214 случаев;
Днепропетровская область - 787 случаев;
Донецкая область - 699 случаев;
Житомирская область - 253 случая;
Закарпатская область - 95 случаев;
Запорожская область - 592 случая;
Ивано-Франковская область - 234 случая;
Киевская область - 325 случаев;
Кировоградская область - 51 случай;
Луганская область - 525 случаев;
Львовская область - 458 случаев;
Николаевская область - 222 случая;
Одесская область - 662 случая;
Полтавская область - 231 случай;
Ровенская область - 405 случаев;
Сумская область - 368 случаев;
Тернопольская область - 201 случай;
Харьковская область - 976 случаев;
Херсонская область - 349 случаев;
Хмельницкая область - 447 случаев;
Черкасская область - 297 случаев;
Черновицкая область - 421 случай;
Черниговская область - 71 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Вакцинация от коронавируса в Украине
В Украине вчера 132 тыс. 246 человек вакцинировано против COVID-19. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, одну дозу получили 75 тыс. 188 человек,полностью иммунизированы - 57 тыс. 058.
В течение суток работали 897 мобильных бригад, 3 тыс. 063 пункта прививки и 345 центров вакцинации.
С начала вакцинальной кампании привито 6 млн 926 тыс. 719 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 млн 565 тыс. 270. Всего проведено 12 млн 491 тыс. 987 прививок.