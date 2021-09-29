За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областях.

В Украине за сутки обнаружили 9666 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 953 ребенка и 204 медработника.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки были госпитализированы 2855 человек; зафиксировано 217 летальных случаев; выздоровели 3281 человек.

Кроме этого, за сутки проведено тестирований - 92 829 (в частности методом ПЦР - 42 132, методом ИФА - 10 973); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 39 724.

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За все время пандемии в Украине

заболели - 2 411 622 человека;

выздоровели - 2 251 352 человека;

летальных исходов - 56 080;

проведено ПЦР-тестирований - 12 783 263.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (976), Днепропетровской (787), Донецкой (699), Одесской (662) и Запорожской (592) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 583 случая;

Винницкая область - 200 случаев;

Волынская область - 214 случаев;

Днепропетровская область - 787 случаев;

Донецкая область - 699 случаев;

Житомирская область - 253 случая;

Закарпатская область - 95 случаев;

Запорожская область - 592 случая;

Ивано-Франковская область - 234 случая;

Киевская область - 325 случаев;

Кировоградская область - 51 случай;

Луганская область - 525 случаев;

Львовская область - 458 случаев;

Николаевская область - 222 случая;

Одесская область - 662 случая;

Полтавская область - 231 случай;

Ровенская область - 405 случаев;

Сумская область - 368 случаев;

Тернопольская область - 201 случай;

Харьковская область - 976 случаев;

Херсонская область - 349 случаев;

Хмельницкая область - 447 случаев;

Черкасская область - 297 случаев;

Черновицкая область - 421 случай;

Черниговская область - 71 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинация от коронавируса в Украине

В Украине вчера 132 тыс. 246 человек вакцинировано против COVID-19. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, одну дозу получили 75 тыс. 188 человек,полностью иммунизированы - 57 тыс. 058.

В течение суток работали 897 мобильных бригад, 3 тыс. 063 пункта прививки и 345 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании привито 6 млн 926 тыс. 719 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 млн 565 тыс. 270. Всего проведено 12 млн 491 тыс. 987 прививок.

Авторы: Ирина Погорелая, Светлана Закелова