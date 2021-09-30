Глава Минздрава отметил, что пока в проекте приказа Минздрава об обязательной вакцинации сказано только о сотрудниках государственных институтов.

Всех сотрудников, которые будут обязаны вакцинироваться от COVID-19, но откажутся это сделать, будут отстранять от работы.

Об этом во время прес-ланча рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет hromadske.

Глава Минздрава отметил, что пока в проекте приказа Минздрава об обязательной вакцинации сказано только о сотрудниках государственных институтов. Это он объясняет тем, что для эффективной работы госучреждений "люди должны быть на рабочих местах".

"Есть контролирующий орган, который может приходить на работу и проверять: если работодатель не отстранил невакцинированного человека, то он может нести ответственность. Если вакцинация обязательна, то работодатель обязан отстранить от рабочего процесса невакцинированных лиц", - рассказал Ляшко.

Также он подтвердил, что список профессий с обязательной вакцинацией от коронавируса находится на согласовании.

Читайте такжеВ МВД объяснили, кто и как будет проверять COVID-сертификаты украинцев

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе правительство поддержало решение о внедрении обязательной вакцинации от COVID-19 для работников учебных заведений, министерств и других центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.

Минздрав предложил начать внедрение обязательных профилактических прививок против COVID-19, в том числе для работников учреждений образования, работников министерств и других центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.

Автор: Олег Давыгора