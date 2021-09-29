Регионами с наибольшим ожидаемым на начало октября количеством инфицированных являются Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Львовская, Одесская и Харьковская области.

В начале октября количество новых суточных случаев COVID-19 в Украине может превысить 10 тысяч.

Об этом говорится в прогнозе развития эпидемии COVID-19 в Украине в период 29 сентября – 12 октября, размещенном на сайте Национальной академии наук Украины.

Согласно вероятным сценариям, регионами с наибольшим ожидаемым на 5 октября количеством инфицированных в сутки являются Днепропетровская (981), Донецкая (691), Запорожская (595), Львовская (646), Одесская (541) и Харьковская (1024) области.

"Для Украины в целом получим такие прогнозные числовые показатели: среднее количество новых инфекций за день на 5 октября составит 7 тыс. 755 - 10 тыс. 777 при среднем значении 9 тыс.; среднее количество новых летальных случаев за день на 5 октября - 127-179 при среднем значении 153", - говорится в прогнозе.

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В то же время среднее количество новых инфекций за день по состоянию на 12 октября может составлять от 7 тыс. 578 до 20 тыс. 083 при среднем значении 11 тыс. 599, а среднее количество новых летальных случаев - от 175 до 237 при среднем значении 206.

Напомним, 28 сентября в Украине зафиксировано 9 тыс. 666 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировано 2 тыс. 855 человек, зафиксировано 217 летальных случаев.

Вакцинация от коронавируса в Украине

В Украине вчера 132 тыс. 246 человек вакцинировано против COVID-19. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, одну дозу получили 75 тыс. 188 человек,полностью иммунизированы - 57 тыс. 058.

В течение суток работали 897 мобильных бригад, 3 тыс. 063 пункта прививки и 345 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании привито 6 млн 926 тыс. 719 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 млн 565 тыс. 270. Всего проведено 12 млн 491 тыс. 987 прививок.

Автор: Антонина Доломанжи