В частности, в Киеве зарегистрирован 21 случай.

В Украине по состоянию на 12 августа уже выявлено 300 случаев коронавируса штамма "Дельта".

Об этом Суспільному сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

По его словам, в частности, в Киеве зарегистрирован 21 случай.

Ранее в Национальной академии наук заявляли, что самых высоких темпов роста заболеваемости COVID-19 можно ожидать в момент достижения штаммом "Дельта" доли, близкой к 90% от новых случаев инфекции. Однако величина этой доли для Украины сейчас неизвестна.

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Между тем эксперты отметили, что текущий уровень вакцинации в Украине является низким и не может предотвратить распространение COVID-19, однако напоминают, что вакцина способна защитить от тяжелого течения заболевания.

Как сообщал УНИАН, 11 августа Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина в Украине до 1 октября.

Ранее для противодействия распространению коронавируса, в частности его "Дельта"-штамма, правительство ужесточило правила пересечения границы.

Мутация коронавируса: что известно о новых штаммах вируса в Украине

Автор: Леся Лещенко