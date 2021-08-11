За последнюю неделю количество прививок в Украине выросло на 10%.

Сейчас темпы вакцинации от COVID-19 в Украине превышают мировые и европейские.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Темпы вакцинации в Украине продолжают расти. За последнюю неделю количество проведенных прививок в Украине выросло на 10%. Сейчас мы вакцинируемся с более высокими темпами, чем мировые и европейские. Призываю всех вакцинироваться и защитить себя от возможных тяжких последствий коронавируса", - заявил Ляшко.

Также он отметил, что нагрузка на систему здравоохранения сейчас является контролируемой. Реанимационные койки заняты на 13%, койки с "кислородом" - на 9%, аппараты ИВЛ - на 3%. Поэтому страна продолжает оставаться в зеленом уровне эпидемической опасности.

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Напомним, сегодня, 11 августа, Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина до 1 октября. Ранее для противодействия распространению коронавируса, в частности его "Дельта"-штамма правительство ужесточило правила пересечения границы.

Все вакцины против COVID-19, которые используются в Украине – одобрены ВОЗ для экстренного применения. Они безопасны и эффективны. В Украине проводят прививку следующими препаратами: AstraZeneca (в том числе SKBio и Covishield); Coronavac/Sinovac-Biotech; Comirnaty/Pfizer-BioNTech; Spikevax/Moderna.

Автор: Леся Лещенко