Специалисты начинают фиксировать первые негативные тенденции по увеличению числа госпитализаций с COVID.

Кабинет министров сегодня продлил действие адаптивного карантина до 1 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Текущая эпидемическая ситуация полностью контролируется, но, к сожалению, специалисты начинают фиксировать первые негативные тенденции роста количества госпитализации тяжелых больных. Поэтому, учитывая текущую ситуацию, правительство сегодня принимает постановление, которым продолжает режим чрезвычайной ситуации и адаптивный карантин до 1 октября 2021 года ", - сказал Шмыгаль.

Как сообщал УНИАН, ранее правительство приняло решение о действии адаптивного карантина до 31 августа.

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Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил о намерении оттянуть возвращение к жесткому карантину на максимально отдаленные сроки.

"Адаптивный карантин - это сложный механизм. Но он заключается в том, что на уровне каждой области мы можем отслеживать сверхчувствительные показатели, согласно им внедрять противоэпидемические мероприятия. Мы сейчас хотим оттянуть такой локдаун на максимально отдаленные сроки", - подчеркнул Кузин.

Он отметил, что по мировому опыту можно увидеть, что в конце осени и в начале зимы большинство стран усиливают карантин. Впрочем, чиновник отвергает сообщения некоторых СМИ о якобы введении очередного локдауна с 4 сентября.

Автор: Леся Лещенко