Наиболее угрожающей является ситуация в Херсонской и Одесской областях, отметили в НАН.

В Национальной академии наук Украины предупредили об ухудшении ситуации с коронавирусом. Риски вспышки COVID-19 остаются существенными.

Как сообщили в НАН, количество положительных тестов на прошлой неделе уже росла в 1,5 раза, и эти темпы могут быть в ближайшие недели превзойденные из-за штамма "Дельта".

Ученые отметили, что высоких темпов роста заболеваемости можно ожидать в момент достижения штаммом "Дельта" доли, близкой к 90% от новых случаев инфекции.

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Вместе с тем в НАН сообщили об угрожающей ситуации с коронавирусом в двух областях: Херсонской и Одесской. Также быстро увеличивается число положительных COVID-тестов в Киеве, хотя количество госпитализаций растет медленно.

Коронавирус в Украине: что известно

В Украине за сутки 10 августа зафиксировано 1122 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, в частности заболели 54 ребенка и 31 медработник.

За все время пандемии в Украине на COVID-19 заболели 2 млн 261 тыс. 354 человека, выздоровели – 2 млн 193 тыс. 752, умерли – 53 тыс. 149 человека. Медики провели 11 млн 582 тыс. 812 ПЦР-тестов.

Автор: Виктория Гордиенко