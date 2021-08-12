У самого эффективного препарата от штамма "Дельта" есть еще один важный плюс, поделился медик.

Врач из Израиля Борис Бриль сообщил, что самой эффективной вакциной против "Дельты" – относительно нового штамма коронавируса COVID-19, является препарат американской биотехнологической компании Moderna.

Вакцина Moderna показала себя как самая эффективная против "Дельты", рассказал медик в эфире телеканала "Украина 24".

Собеседник отметил, что у препарата есть еще один плюс – его не нужно колоть в третий раз.

Напомним, в марте 2020 года началась пандемия коронавируса COVID-19. Первой вакциной, одобренной Всемирной организацией здравоохранения, стал препарат, разработанный американской и немецкой биотехнологическими компаниям – Phizer/BioNTech.

ВОЗ одобрила вакцину 1 января 2021 года. Позже были разработаны еще ряд препаратов. В мае эксперты Организации одобрили препарат Moderna.

В то же время появилось много мутаций коронавируса. Весной 2021 года в Индии впервые нашли штамм "Дельта". Этот штамм COVID-19 уже зарегистрирован в Украине, и появилась информация о его жертвах.

В конце февраля в Украине началась вакцинация от коронавируса. В нашей стране уже есть и вакцина Phizer и препарат Moderna.

Ранее стало известно, что людям, которые получили две прививки препаратом Phizer/BioNTech, через 6-12 месяцев может потребоваться третья доза.

Автор: Екатерина Присяжнюк