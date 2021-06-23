Радуцкий перечислил по пунктам, о чем говорили на совещании в СНБО.

Участники сегодняшнего совещания в СНБО, которое состоялось в связи с распространением "индийского" штамма коронавируса, приняли ряд предложений.

Об этом сообщил руководитель профильного комитета Верховной Рады, нардеп Михаил Радуцкий в Facebook.

Он напомнил о введении обязательного ПЦР-тестирования для людей, которые приезжают в Украину из РФ, Беларуси, Великобритании и Португалии.

"Для граждан из этих стран даже наличие сертификата вакцинации не освобождает от ПЦР-теста и требования соблюдения самоизоляции. Перечень этих стран будет дополняться в зависимости от распространения "индийского" штамма. Также важно, что тест с отрицательным результатом должен быть сделан не ранее, чем за 48 часов до пересечения границы", - подчеркнул депутат.

Он также перечислил другие предложения, принятые во время совещания:

установить обязательное ПЦР-тестирование на пунктах пропуска с оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма;

Минздрав должен разработать алгоритм для оперативного усиления карантина на уровне местных властей;

подразделениям Минздрава усилить работу по эпидемиологическому надзору. В первую очередь это касается отслеживания тех, с кем контактировали инфицированные лица;

усилить работу по проведению секвенирования (выявления штаммов коронавирус). Ускорить процесс проведения таких исследований в Украине;

рекомендовать Национальной полиции усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений;

рекомендовать Минздраву ускорить темпы вакцинации.

"После того, как СНБО рассмотрит этот пакет рекомендаций, его направят на рассмотрение правительства", - резюмировал Радуцкий.

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По данным Минздрава, новый штамм коронавируса "Дельта" уже обнаружен в более 90 странах мира. Он распространен в Республике Индия Российской Федерации, Португалии и Великобритании. По данным служб общественного здоровья последней, где новый штамм отвечает за более 60% инфицирований, он в 1,6 раза более контагиозный, а также в 1,45 раза увеличивает риск необходимости интенсивного лечения. Потребность в госпитализации возникает вдвое чаще, чем при инфицировании обычным штаммом COVID-19.

Первый известный образец этого варианта коронавируса SARS-CoV-2-линия B.1.617.2 ("Дельта") - впервые обнаружили в Индии осенью 2020 года.

23 июня первые два случая подтвердили в Украине.

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Автор: Юрий Годован