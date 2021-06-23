В Украине уже зафиксировано два случая коронавирусной болезни, вызванных вариантом "Дельта". Пациенты находятся в Александровской клинической больницы в Киеве под контролем. Их состояние стабильное.

Министерство здравоохранения подготовит комплексные предложения для противодействия распространению в Украине штамма коронавируса «Дельта».

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения-главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Он отметил, что на сегодняшний день в Украине зафиксировано два случая коронавирусной болезни, вызванных новым штаммом «Дельта». Пациенты находятся в Александровской клинической больницы в Киеве под контролем. Их состояние стабильное.

"В Украине зарегистрировали два случая коронавирусной болезни, вызванных штаммом «Дельта». Секвенирование вируса и подтверждение мутации было проведено Институтом молекулярной биологии и генетики 22 июня 2021 года", - сообщил Кузин.

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Он напомнил, что для уменьшения риска распространения штамма «Дельта» в Украине, на сегодняшнем заседании правительства уже поддержали внедрение ряда мероприятий.

Гражданам, которые прибыли из Республики Индия, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Российской Федерации, Португальской Республики или находились на их территории не менее семи дней, запрещено пересечение государственной границы Украины без отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, проведенного непосредственно в пунктах пропуска. Указанная норма начнет действовать с 25 июня 2021 года

"До 25 июня, по отдельному поручению СНБО, будут подготовлены комплексные предложения для противодействия распространению коронавируса штамма «Дельта» в Украине", - подытожил главный государственный санитарный врач.

По данным Минздрава, новый штамм коронавируса «Дельта» уже выявлен более чем в 90 странах мира. Он распространен в Республике Индия, Российской Федерации, Португалии и Великобритании. По данным службы общественного здоровья последней, где новый штамм отвечает за более чем 60% заражений, он в 1,6 раза более контагиозный, а также в 1,45 раза увеличивает риск необходимости интенсивного лечения. Потребность в госпитализации возникает в два раза чаще, чем при инфицировании обычным штаммом COVID-19.

Первый известный образец этого варианта коронавируса SARS-CoV-2-линия B.1.617.2 ("Дельта") - впервые обнаружили в Индии осенью 2020 года.

В НАН Украины ожидают, что до конца лета штамм "Дельта" будет доминировать на всей территории Европы, а в Украине из-за низкого уровня вакцинации населения и большой миграции из РФ может распространиться более быстрыми темпами и иметь более тяжелые последствия, чем в западных странах.

Эксперт ВОЗ, эпидемиолог, заведующий кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета им. Даниила Галицкого Наталия Виноград заявила, что все вакцины, которые есть в Украине, и защищают от «индийского» («Дельта») штамма коронавирус, но с меньшей эффективностью, чем от других вариантов.

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Автор: Виктория Токарева