По словам Виноград, в Украине полтора года действовал адаптивный карантин без общенационального локдауна, из-за чего многие украинцы переболели COVID-19.

Эксперт Всемирной организации здравоохранения, эпидемиолог, заведующий кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета им. Даниила Галицкого Наталия Виноград заявила, что в Украине большая часть населения переболела COVID-19, и это будет сдерживающим фактором распространение "индийского" штамма коронавируса ("Дельта").

Об этом она сообщила в интервью УНИАН.

"...мы в течение полутора лет имели адаптивный карантин, а не чрезвычайно резкое ограничение – то есть введение полного локдауна. За счет этого у нас высокое "проэпидемирование" населения вследствие встречи с вирусом, то есть постинфекционного иммунитета. Это будет один из сдерживающих факторов, который реально повлияет на показатели заболеваемости. По моему мнению, это будет очень весомым фактором", - заявила она.

В ответ на уточняющий вопрос, значит ли это, что сдерживать распространение "Дельты" в Украине будет то, что в стране много людей переболевших COVID-19, Виноград сказала: "Однозначно, плюс мы еще "догоняем" прививками, и можно сказать, что мы не отстаем по показателю относительно иммунной прослойки от тех государств, в которых высокий уровень охвата прививками, там, где создано поствакцинальный иммунитет. У нас есть примерно тот же популяционный иммунитет за счет постинфекционного".

По данным Минздрава, новый штамм коронавируса "Дельта" уже обнаружен в более 90 странах мира. Он распространен в Республике Индия Российской Федерации, Португалии и Великобритании. По данным служб общественного здоровья последней, где новый штамм отвечает за более 60% инфицирований, он в 1,6 раза более контагиозный, а также в 1,45 раза увеличивает риск необходимости интенсивного лечения. Потребность в госпитализации возникает вдвое чаще, чем при инфицировании обычным штаммом COVID-19.

Сегодня первые случаи нового штамма подтвердили в Украине.

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Автор: Константин Гончаров