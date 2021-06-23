Опасный штамм подтвердили у граждан, прибывших из России.

В Украине зарегистрировали первые случаи инфицирования опасным штаммом коронавируса "Дельта".

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эксклюзивном интервью ТСН.

Речь идет о 66-летней матери и 16-летнем ребенке, которые вернулись из России. В Украине им провели тестирование, а собранные материалы направили во Всемирную организацию здравоохранения.

"У нас есть четыре лаборатории, которые могут проявлять новый штамм: две частные и две государственные. У нас нет именно тестов, которые обнаруживают индийский штамм, мы обратились к ВОЗ", – ответил Данилов.

Читайте такжеВ Украине начался четвертый этап вакцинации: кто получит прививкуСейчас они госпитализированы в Александровскую больницу в Киеве. Их состояние стабильное.

По поводу угрозы появления в Украине "индийского" штамма коронавируса сегодня, 23 июня, собирается очередное заседание Совбеза Украины.

Банковая накануне объявила о намерениях усилить контроль за въездом граждан из стран, где стремительно распространился опасный вариант COVID-19.

В последние месяцы в Украине наблюдается снижение количества суточных заражений коронавируса. Однако из-за низкого уровня вакцинации населения и миграции, говорят ученые из НАН, есть большая угроза распространения опасного штамма DELTA из России.

В НАН ожидают, что до конца лета он будет доминировать на всей территории Европы. Страны, в которых "Дельта" уже доминирует, отличаются тем, что последний пик они прошли примерно в январе 2021 и не имели весеннего пика подобно стран Восточной Европы - таких, как Украина, Польша, Румыния, Венгрия. Эпидемическая динамика Украина сейчас наиболее похожа на динамику Польши и Румынии, в которых эпидемические показатели достигли минимумов весны 2020 года.

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Автор: Яна Ставская