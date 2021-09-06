Администрация уверяет, что в лагере соблюдаются все карантинные меры.

В одесском оздоровительном центре "Молодая гвардия"снова начат прием детей после ликвидации вспышки COVID-19.

Об этом сообщили в администрации детского центра, отметив, что 4 сентября началась 8-мая тематическая смена, которая называется "В кадре - игра".

Восстановление функционирования "Молодой гвардии" начато в соответствии с выданным 1 сентября распоряжением первого заместителя главы Одесской ОГА Бориса Волошенкова, который курировал противоэпидемиологические меры.

В распоряжении говорится, что в связи с локализацией и ликвидацией вспышки COVID-19, выполнением профилактических и противоэпидемических мероприятий, прекращается действие предыдущего распоряжения от 17 августа - "О временной приостановке функционирования госпредприятия "УДЦ "Молодая гвардия".

Исполняющий обязанности генерального директора центра Василий Бездень пояснил, что работа "Молодой гвардии" восстанавливается в обычном режиме с соблюдением карантинных мероприятий.

"Родителей, которые планируют отправить ребенка на сентябрьскую тематическую смену в "Молодую гвардию", можем заверить, что это будет полноценный отдых по обычным правилам и традициями детского центра. Дети будут заниматься в кружках и спортивных секциях, посещать уроки в нашей общеобразовательной школе, участвовать в мероприятиях образовательно-воспитательного характера", - сказал руководитель.

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Коронавирус в "Молодой гвардии"

В Одессе полиция начала расследование по факту массового заражения COVID-19 в детском оздоровительном центре "Молодая гвардия". Первые трое больных из дружины "Зоряна" обратились за медицинской помощью в медсанчасть центра 12 августа с признаками ОРВИ (температура 37-38,8°с, насморк, боль в горле). С помощью быстрых тестов на определения антигена SARS-CoV-2 был подтвержден COVID-19. Вечером 18 августа официально было зарегистрировано 60 случаев инфицирования COVID-19 – 50 детей и 10 вожатых, на 19 августа коронавирус подтвердили у 69 лиц, из которых 11 - вожатые.

По состоянию на 25 августа был 81 больной, больше инфицированных не выявляли.

Справка УНИАН. Украинский детский центр" Молодая гвардия" (аналог Крымского "Артека") находится в ведении Министерства социальной политики Украины. Занимает площадь 30,8 га, расположен на берегу Черного моря. Состоит из трех лагерей – "Звездный", "Солнечный" и "Прибрежный". В комнатах проживают 8-10 человек.

Автор: Лариса Козовая