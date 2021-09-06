Игорь Кузин сообщил, что уже в ближайшее время Минздрав собирается обнародовать разработанные нормы.

Сейчас Минздрав занимается разработкой менее жестких норм для вакцинированных украинцев, которые будут применяться к ним во время возможного локдауна.

Об этом он рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире "Сніданку з 1+1".

Он сказал, что в данный момент Минздрав занимается пересмотром карантинных норм и требований.

"Они обязательно будут. Мы хотим, чтобы к бизнесу или уже вакцинированным людям применялись менее жесткие нормы, касающиеся карантина. Например, бизнес сможет работать или не будет регулироваться количество людей на один квадратный метр", - рассказал главный санврач.

При этом он уточнил, что подобные нормы будут действовать и в отношении вакцинированного рабочего персонала, и в отношении посетителей учреждений. Также Кузин сообщил, что уже в ближайшее время Минздрав собирается обнародовать разработанные нормы.

Ситуация с коронавирусом в Украине

5 сентября в Украине было выявлено 773 новых случая COVID-19, госпитализированы 635 человек, 18 человек умерли.

За все время пандемии в стране на COVID-19 заболели 2 млн 298 тыс. 307 человек; выздоровели - 2 млн 213 тыс. 177; 54 тыс. 001 умерли.

Против коронавирусной болезни полностью иммунизированы более 4,2 млн украинцев.

Автор: Олег Давыгора