Больше всего новых случаев инфицирования COVID-19 в Киеве, Черновицкой и Одесской областях.

За минувшие сутки в Украине выявили 773 новых больных COVID-19. Больше всего – в Киеве.

Как свидетельствуют данные Минздрава Украины, среди выявленных новых больных – 62 ребенка на 8 медработников. Госпитализировали 635 человек, летальных исходов - 18, выздоровевших - 457 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (93), Черновицкой (69), Одесской (63), Тернопольской (61) и Львовской (56), областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Читайте такжеЛокдаун в Киеве: Кабмин и КГГА прокомментировали информацию о введении жестких ограничений с 15 сентября

За все время пандемии в Украине заболели - 2 298 307 человек, выздоровели - 2 213 177 человек, летальных исходов - 54 001.

Тест на коронавирус в Украине: что известно

Вчера протестировали методом ПЦР - 11 283 человека, методом ИФА - 1 879 человек, экспресс-тестами - 9853 лица.

Всего удалось провести 12 108 589 тестирований в целом.

Как писал УНИАН, в трех областях Украины, а именно Луганской, Херсонской, Черновицкой, и городе Киеве показатели заболеваемости COVID-19 не соответствуют показателям "зеленой" зоны.

Вакцинация от коронавируса в Украине

41 787 человек вакцинированы от COVID-19 за минувшие сутки. Одну дозу получили 12 367 человек, полностью иммунизированные - 29 420 человек.

В течение суток работали 328 мобильных бригад, 973 пункта прививки и 347 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании привито 5 581 418 человек, из них получили одну дозу – 5 581 416 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 208 085 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 9 789 501 прививка.

Справка УНИАН. Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля. Прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Spikevax американской компании Moderna.

Коронавирус в Украине: что известно

Авторы: Виктория Гордиенко, Виктория Токарева