Больше всего за вчера обнаружили COVID-заражений в Киеве и Одесской области.

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 1 263 случая коронавируса. Из них 73 ребенка и 52 медработника. Также 1 007 пациентов выздоровели, 44 - умерли от осложнений. Госпитализировали с подтверждением или подозрением на заболевание 613 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (166), Одесской (99), Донецкой (84), Харьковской (78) и Львовской (78) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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С начала пандемии у нас зафиксировали 2 263 864 случая инфицирования. Из них 53 217 человек умерли от осложнений заболевания, а 2 195 798 — выздоровели.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории сделали 47 355 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 22 318, методом ИФА — 8 133. Также сделали 16 904 экспресс-теста на антиген к вирусу.

Всего в стране провели более 11,6 миллиона ПЦР-тестирований.

Вакцинация от COVID-19 в Украине

163310 человек вакцинировано от COVID-19 за сутки 12 августа 2021. Одну дозу получили 110545 человек, полностью иммунизированы - 52765 человек.

В течение суток работали 1002 мобильные бригады, 2860 пунктов прививки и 329 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 4538443 человека, из них получили одну дозу - 4538441 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2633317 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 7171758 прививок.

Напомним, в Украине продлили карантин до октября.

Коронавирус в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко