Всего в области подтверждено 25 случаев мутации коронавируса.

В Винницкой области умерли три человека, инфицированные штаммом коронавируса "Дельта".

Об этом в Facebook сообщил председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов.

"Из 25 зараженных трое умерли: мужчина и женщина из Гайсинского района – обоим по 83 года и 73-летний мужчина из Винницкого района", - рассказал чиновник.

Всего в стране подтверждено 150 случаев заражения "Дельта"-штаммом.

В то же время, по словам Борзова, информация о 13-летнем умершем не соответствует действительности.

Читайте такжеЛяшко объяснил, как в Украине избежать новой волны COVID-19"Вчера и сегодня такую новость распространяли на центральных телеканалах. Да, действительно среди инфицированных винничан со штаммом "Дельта" есть 13-летний больной. Он жив", - добавил председатель ОГА.

Глава области отметил, что 11 августа на Виннитчине вакцинировали почти 7 тысяч винничан, а за все время национальной иммунизационной кампании - около 300 тысяч.

В области действуют 203 прививочных пункта и 33 центра массовой вакцинации, где имеются все 4 применяемые в стране вакцины: Comirnati от Pfizer -BioNTech, CoronoVac, а также от фармкомпаний AstraZeneca и Мoderna.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 12 августа в стране зафиксировано 2 262 601 случаев COVID-19, из которых более 53 тысяч привели к смертельному исходу.

Авторы: Светлана Макринская, Станислав Кожемякин