Руководству больницы не сообщают, куда переводить пациентов.

С 1 января 2022 года Николаевскую инфекционную больницу закрывают. Ранее главный врач этого медучреждения заявила о недостатке медицинского кислорода для пациентов, чем вызвала общественный резонанс.

Об этом главный врач Светлана Федорова сообщила на своей странице в Facebook.

Читайте такжеВрач из Николаева объяснила, как быстро легкая форма COVID-19 переходит в тяжелую"С 1 января нашу больницу закрывают. Больницу не подали как "ковидную", НСЗУ отказала в заключении договоров. Прошу всех родственников больных забирать своих пациентов куда скажет Облздрав. Нам не сообщают куда переводить", - написала она.

Напомним, что в ноябре Федорова публично заявила о критической ситуации с медицинским кислородом для пациентов в больнице. После этого заявления медучреждение стало известно на всю страну.

"Пока власть рассказывает, что с кислородом все замечательно, кислорода нет! Не можем заправить со вчерашнего дня 400 кг жидкого кислорода. К вечеру это будет 600, к завтрашнему утру – 800 кг, которых негде достать за любые деньги. Баллоны на такой поток больных не спасают ... Ау, ОГА и облсовет! Проснитесь!" - заявила тогда Федорова.

В больнице начались проверки Министерства здравоохранения. Больницу угрожали закрыть, а саму Федорову начали шантажировать.

Ранее о критической нехватке кислорода для пациентов с коронавирусом заявляли в одной из больниц Одессы, однако в Минздраве эту информацию опровергли.

По мнению председателя комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, вызвать дефицит кислорода на пике пандемии могла диверсия.

В то же время первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида 2 ноября ответил, что с 1 ноября оба крупнейших производителя кислорода в стране вернулись к работе.

Он заявил, что Украина полностью обеспечена медицинским кислородом для больных, нуждающихся в кислородной терапии через COVID-19.

Заводы останавливались на плановые регламентные работы на 10-15 дней.

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Автор: Марта Гичко