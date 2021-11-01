Нардеп от СН сообщил, что Украина договорилась о поставках кислорода из Польши и Румынии.

Украина на текущей неделе вошла в тройку стран по смертности от коронавируса. Ежедневно фиксировали более 20 тысяч новых случаев заражения и более 500 смертей в день от COVID-19. Украинские больницы на грани коллапса из-за недостатка кислорода.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий не исключает, что вызвать дефицит кислорода на пике пандемии могла диверсия. Ситуацию по проблеме поставок кислорода в больницы прокомментировал и нардеп от "Слуги народа" Денис Маслов в эфире "Украина 24".

Читайте такжеНехватку кислорода для COVID-больных можно было и стоило предотвратить-нардеп

Известно, что в Украине два завода, которые производили кислород, закрылись на плановое техническое обслуживание. Нардеп подчеркнул, что ситуация по закрытию должна быть тщательно исследована.

"Я думаю, что вопрос, почему закрылись два завода, в любом случае нужно выяснить. Я знаю, что такое поручение есть... Я сам с Днепровщины, и эти два предприятия находятся в Днепре. Я знаю, что одно из этих предприятий, я сознательно его не называю, оно все запасы, которые были, подготовило и предоставило для того, чтобы была возможность поставить. Также государство договорилось о поставках кислорода из Польши и Румынии", - сказал Маслов.

Маслов подчеркнул, что в Украине есть более 30 предприятий, которые изготавливают кислород. Также он сообщил, что эти заводы изготовят не только медицинский кислород, но и технический, который, по словам Маслова, более очищен.

"Я думаю, что так же должно быть предметом тщательного исследования (ситуация с нехваткой кислорода на текущей неделе в Одесской области и на Николаевщине - УНИАН), возможно там были логистические недоработки, такие серьезные недоработки, и это, в частности, должны были бы обеспечивать местные государственные администрации. Именно транспортировка кислорода в нужное время и в нужных количествах. У нас вообще 35 предприятий в Украине, которые производят кислород. И кислород вырабатывается как медицинский, так и технический. Более того, я немножко осведомлен в этой сфере, и технический кислород на самом деле по очистке даже более очищен, чем медицинский. Там разница в том, что по каким лабораторным исследованиям проводится до одного и другого кислорода. Поэтому даже промышленные предприятия у нас имеют возможность обеспечить кислородом", - сообщил нардеп.

Напомним, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что по сравнению с весенней волной потребление кислорода одним больным COVID-19 выросло в 5-6 раз.

Ляшко рассказал, что для покрытия потребностей в кислороде для больных ковидом сейчас привлечено 35 предприятий, производящих кислород.

"Сегодня ни один пациент, ни одна больница Украины не оставлены без кислорода", - утверждает Ляшко.

При этом признал, что в определенных больницах и регионах повышен спрос на кислород.

Коронавирус в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко