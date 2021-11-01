Власти пытаются оперативно решить проблему, выяснили журналисты.

Первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида заявил, что учреждения здравоохранения Одесской области, работающие с больными COVID-19, полностью обеспечены кислородом для нужд кислородной терапии.

Информацию, озвученную в СМИ о нехватке кислорода, он назвал недостоверной. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Одесская область потребляет 22 тонны кислорода в сутки, в больницы Одесской области поступило почти 30 тонн.

"На остатках в Одесской области сейчас находится около 30 тонн кислорода. Чтобы подобных экстренных ситуаций не случалось, власти области и города Одесса в частности должны более эффективно распоряжаться этим ресурсом и при необходимости - перераспределять его", — подчеркнул Комарида.

Ранее СМИ писали, что в COVID-больницах Одессы до вечера понедельника, 1 ноября, может не хватить кислорода.

По словам директора департамента здравоохранения Левона Никогосяна, утром 2 тонны кислорода завезли в городскую инфекционную клиническую больницу, также подвоз ожидается в ГКБ № 1, 8 и 5. Однако, по словам чиновника, его хватит ненадолго.

В частности, на утро понедельника, в инфекционной больнице было меньше 4 тонн кислорода, в ГКБ №5 – 250 литров, детской опорной больнице – 138, в роддоме – 400 литров, ГКБ № 10 – 300 литров и в ГКБ №8 – всего 200 литров. При этом, например, только в больнице №10 за вчерашний день было израсходовано 1,3 тонны.

Читайте такжеВ Одессе решили острую проблему с кислородом для больных коронавирусомКак отметил Никогосян, сегодня 2 тонны кислорода должна доставить в город компания "Криогенсервис", но с Одесского припортового завода поставок не ожидается.

"Каждый день потребности в кислороде возрастают", – акцентировал Никогосян.

По словам вице-мэра Михаила Кучука, в Одессу из города Курахово (Донецкая область) выехала спецмашина с 18 тоннами кислорода, но в пути она пробудет не менее 12 часов. При этом, по данным вице-мэра, автомобиль может задержаться, так как по дороге этому поставщику нужно решить вопрос с сертификацией.

"Сейчас ожидаем решения области (областных властей – УНИАН), что бы нам дали хотя бы 2 тонны с припортового завода. Без него нам до вечера не хватит. Мы каждый день "управляем" кислородом в ручном режиме…", – подчеркнул вице-мэр.

По словам вице-мэра Светланы Бедреги, пациенты, которые пребывают в тяжелом состоянии, выживают исключительно на поточном кислороде, и людей, которые в нем нуждаются, 67% от общего числа госпитализированных.

По информации Одесского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, за последние сутки COVID-19 выявили у 584 одесситов.

По данным на утро понедельника, в больницах Одессы находятся 996 пациентов с COVID-19, из них 652 – в тяжелом состоянии. На лечении в городской клинической инфекционной больнице – 276 инфицированных, из них 25 человек – в состоянии средней тяжести, 251 – в тяжелом состоянии, в том числе 15 человек на ИВЛ.

В городской больнице №5 – 328 пациентов, в больнице №8 – 118, в ГКБ №1 – 101, в ГКБ №10 – 80 человек, в детской городской больнице №3 – 64 ребенка.

Утром в опорных больницах города были свободны 24 койки для госпитализации пациентов с COVID-19.

Напомним, коронавирус в Украине по состоянию на 1 ноября диагностирован у 2 936 238 человек, выздоровели 2 442 098 пациентов, а скончались – 68 027.

Автор: Лариса Козовая