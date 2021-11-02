Главный врач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова заявила, что для больных коронавирусом не хватает жидкого кислорода.
Об этом говорится в ее сообщении в Facebook.
Администрация больницы обращалась за помощью в управление охраны здоровья Николаевской ОГА, однако чиновники переадресовывают врачей в облсовет.
"В случае возникновения вопросов во время ведения деятельности руководитель КНП решает их самостоятельно или обращается за помощью к собственнику, а в случае возникновения спорных вопросов имеет право обратиться в суд", – ответили директору больницы.
Читайте такжеЕще один случай полиомиелита подтвердили у девочки на Закарпатье: что известно о семье больнойМестные депутаты, по словам Федоровой, на ситуацию не реагируют.
"Пока власть рассказывает, что с кислородом все замечательно, кислорода нет! Не можем заправить со вчерашнего дня 400 кг жидкого кислорода. К вечеру это будет 600, к завтрашнему утру – 800 кг, которых негде достать за любые деньги. Баллоны на такой поток больных не спасают ... Ау, ОГА и облсовет! Проснитесь!" – обратилась Федорова.
Ранее о критической нехватке кислорода для пациентов с коронавирусом заявляли в одной из больниц Одессы, однако в Минздраве эту информацию опровергли.
По мнению председателя комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, вызвать дефицит кислорода на пике пандемии могла диверсия.
В то же время первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида 2 ноября ответил, что с 1 ноября оба крупнейших производителя кислорода в стране вернулись к работе.
Он заявил, что Украина полностью обеспечена медицинским кислородом для больных, нуждающихся в кислородной терапии через COVID-19.
Заводы останавливались на плановые регламентные работы на 10-15 дней.
Вас также могут заинтересовать новости