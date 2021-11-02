Сейчас 35 предприятий производят более 400 тонн кислорода в сутки, и абсолютное большинство из них работает на максимальную мощность.

Со вчерашнего дня оба крупнейших производителя кислорода в стране вернулись к работе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида во время брифинге.

"С середины октября два крупнейших производителя кислорода в Украине ушли на плановые регламентные работы. Минздрав заблаговременно обратился к ним с просьбой предоставить резервные запасы кислорода, чтобы обеспечить ковидные больницы до завершения регламентного обслуживания. Мы держали ситуацию под контролем и перекрыли потребность в кислороде, прорабатывая все логистические трудности в экстренном режиме. Со вчерашнего дня оба производителя вернулись к работе", - сказал Комарида.

По его словам, Украина полностью обеспечена медицинским кислородом для больных, нуждающихся в кислородной терапии из-за COVID-19.

Читайте такжеПо сравнению с весенней волной потребность кислорода одним больным COVID - 19 выросло в 5-6 раз - Ляшко

"Волны ковида имеют разный характер, необходимость в кислороде зависит от их интенсивности. Больной ковидом сейчас потребляет в 5-6 раз больше кислорода, чем это было в предыдущие волны. Если в начале октября в Украине потребляли 280 тонн в сутки, на середину – 330 тонн жидкого кислорода, то сейчас уже 367 тонн. Сейчас 35 предприятий производят более 400 тонн кислорода в сутки. Абсолютное большинство из них работает на максимальную мощность", - рассказал замминистра.

Он подчеркнул, что, несмотря на напряженную ситуацию и повышенное потребление кислорода, министерство продолжает работать над дополнительным обеспечением кислородом учреждений здравоохранения, которые лечат больных COVID-19.

Как сообщал УНИАН, 22 октября министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что в настоящее время два завода, занимающихся производством медицинского кислорода, остановились на плановые регламентные работы на 10-15 дней.

Ситуация с кислородом в ковид-больницах Украины: что известно

Автор: Леся Лещенко