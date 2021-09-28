В городах, где процент привитого педсостава не менее 80%, не будут закрывать на карантин из-за COVID-19.

Вакцинация преподавателей в Украине ускорилась. Больше всего привитых педагогов в Киеве и восточных областях.

Об этом рассказала заместитель министра образования Вера Рогова эфире "Завтрака с 1+1".

По ее словам, на дистанционной форме обучения сейчас находится на четверть меньше школ, чем было на прошлой неделе, когда Украина оказалась в "желтой" зоне. Продолжить очное обучение смогли только те школы, где было 80% вакцинированного педколлектива.

При этом она указала, что больше всего привитых педагогов в Киеве, а также в восточных областях. Меньше всего - в Винницкой, Одесской области и в западных регионах, где на дистанционке более 40% школ.

Читайте такжеCOVID-вакцинация в Украине: со времени объявления "желтой зоны" количество введения первых доз выросло почти на 25%"Уровень ответственности наших педагогов очень высокий. Мы говорим о тех областях, которые уже достигают более 80% вакцинации, хотя бы одной дозой. Понятно, что если это будет обязательно, то мы обязаны выполнять нормы законодательства", - отметила Рогова.

Согласно последнему решению правительства, в "красной" зоне будут работать детские сады и начальная школа независимо от уровня вакцинации персонала педагогов, хотя ранее предусматривалось, что это будет возможным при условии вакцинации 100% персонала.

Как сообщал УНИАН, Минздрав планирует ввести обязательную вакцинацию для людей определенных профессий. В перечень, который планирует составить Минздрав, входят, в частности, педагоги и чиновники.

22 сентября Кабинет министров поддержал введение обязательной вакцинации от COVID-19 для работников учреждений образования, министерств и других центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.

Европейский суд по правам человека в этом году подтвердил, что обязательная вакцинация является законной и не нарушает прав человека.

На сайте Федерации профсоюзов Украины обнародовали документ с предварительным перечнем профессий для обязательной COVID-прививки, который подготовил Минздрав.

Автор: Анастасия Горбачева