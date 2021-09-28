При текущих темпах вакцинации против COVID-19 имеющихся в Украине вакцин хватит как минимум до конца 2021 года.

В Киевской школе экономики (KSE) заявили, что в Украине по крайней мере первой дозой против COVID-19 вакцинировано 22% взрослого населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сказал руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

По его словам, Киев остается лидером и по темпам вакцинации, и по ее уровню.

В частности, уже 36% киевлян вакцинированы полностью от COVID-19.

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"А в среднем в Украине мы сейчас видим 22% взрослого населения, вакцинированного по крайней мере одной дозой. Здесь положительный момент в том, что Украина снова выходит на хороший уровень вакцинации. Дополнительно 1,5% взрослого населения Украины за последнюю неделю вакцинировано. Это неплохие темпы, которые соответствуют и превосходят по состоянию на сейчас мировые и европейские темпы", - отметил он.

По данным KSE, сейчас, кроме Киева, самый высокий уровень вакцинации наблюдается в Полтавской и Киевской областях, где первой дозой привили 29% и 28% населения соответственно, а полный курс вакцинации прошли 23% и 24% соответственно.

Ганиченко подчеркнул, что даже такие неплохие темпы вакцинации необходимо наращивать дальше.

"В процентном плане за последнюю неделю темпы вакцинации выросли на 5%, а среднее количество прививок в сутки сейчас составляет 112 тыс. На самом деле мы ожидаем, что со следующей недели этот процент должен ускориться и мы должны увидеть новые рекорды суточного количества прививок", - сказал он.

Эксперт добавил, что при текущих темпах прививки против COVID-19 имеющихся в Украине вакцин хватит по крайней мере до конца 2021 года.

Как писал УНИАН, ранее заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, какими являются противопоказания к COVID-вакцинации.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Автор: Антонина Доломанжи