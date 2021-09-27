В этот список Минздрав предлагает включить работников учреждений образования, министерств и других центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.

В Украине вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для представителей отдельных профессий.

Так, на сайте Федерации профсоюзов Украины обнародовали документ с предварительным перечнем профессий для обязательной COVID-прививки, который подготовил Минздрав.

Сейчас в список входят работники:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений;

местных государственных администраций;

учреждений профессионального (профессионально-технического образования), профессионального, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учреждений образования.

Отмечается, если работники указанных сфер откажутся от COVID-прививки, то их отстранят от исполнения обязанностей.

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В Минздраве объясняют, что такой подход уже предусмотрен действующим законодательством Украины. А еще в апреле этого года Европейский суд по правам человека подтвердил положения национального законодательства, что "обязательная вакцинация является законной и может быть необходимым в демократических обществах" и "не противоречит Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод".

"Указанный перечень может быть расширен в зависимости от эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса", - сказано в тексте документа.

Отмечается, что документ еще подлежит обсуждению и этот список может быть дополненным, а официальное его обнародование стоит ждать уже на этой неделе.

Предварительный список профессий, которые заставят делать COVID-прививки

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров поддержал протокольное решение по внедрению обязательной вакцинации от COVID-19 для работников учреждений образования, министерств и других центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.

"Предлагаем начать внедрение обязательных профилактических прививок против острой респираторной болезни COVID-19, в том числе для работников учреждений образования, работников министерств и других центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций", - сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, такой подход уже предусмотрен действующим законодательством. В частности, ст. 12 закона "О защите населения от инфекционных болезней" предусмотрено, что работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению этих работников и (или) распространению ими инфекционных болезней, подлежат обязательным профилактическим прививкам против соответствующих инфекционных болезней.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко